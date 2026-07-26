ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين ، حيث وصلت دفعة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة للساحة الرئيسية في ميناء رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر - في تصريح اليوم - إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد الـ66، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة، وأن فريق من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين ، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر المصري انتشرت على ميناء رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.