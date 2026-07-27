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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انقسام في الزمالك بشأن المدرب الجديد

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس اختيار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك.

وقال حتحوت، عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "مودرن"، إن هناك حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك بشأن هوية المدير الفني الجديد.

وأضاف أن جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك، توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش لتولي قيادة الفريق، إلا أن المدرب طلب تعديل بعض بنود التعاقد قبل التوقيع الرسمي.

وأوضح حتحوت أن إدارة الكرة تعمل خلال الساعات الحالية على تعديل البنود، تمهيدًا لإرسال العقود إلى رازوفيتش من أجل توقيعها بشكل رسمي.

وأشار إلى أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أبدى تحفظه على التعاقد مع رازوفيتش، سواء بسبب الراتب الذي يقترب من 90 ألف دولار، أو لرغبته في التعاقد مع مدير فني يمتلك سيرة ذاتية أقوى.

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد أن اتصالًا هاتفيًا جمع بين حسين لبيب ومعتمد جمال خلال الساعات الماضية، دون التطرق بشكل مباشر إلى ملف تدريب الزمالك، إلا أن رئيس النادي استفسر من معتمد جمال عن حقيقة الأنباء التي ربطته بتولي تدريب المنتخب الأولمبي، وما إذا كان يمتلك عروضًا أخرى لتدريب أي فريق.

هاني حتحوت الزمالك حتحوت مودرن سبورتس جون إدوارد

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