4ص. موقف مضحك من مصطفى قمر في صاحبة السعادة

ظهر المطرب مصطفى قمر خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر قناة DMC، في لقطة طريفة أثارت تفاعل الجمهور، بعدما ظهر بجواره هيكل عظمي يرتدي شورتًا وقميصًا.

وكشف مصطفى قمر خلال الحلقة سر ظهور الهيكل العظمي معه، موضحًا في أجواء من الدعابة أنه جزء من مفاجآت ألبومه الجديد، قائلًا: "ده المصور بتاعي، والهيكل العظمي هيطلع معايا في الألبوم الجديد، وبيبنط في البحر وبيتشقلب، وجامد جدًا".

وأوضح الفنان أن وجود الهيكل العظمي يأتي ضمن الأفكار المختلفة التي يعتمد عليها في تقديم ألبومه الجديد، مؤكدًا أن العمل يتضمن العديد من المفاجآت والتفاصيل المميزة التي يستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مشاركة مصطفى قمر في "صاحبة السعادة" في إطار حديثه عن مشواره الفني وأحدث أعماله، إلى جانب الكشف عن كواليس التحضيرات الخاصة بالألبوم المنتظر طرحه قريبًا.