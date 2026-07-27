افتتاح معرض المنتجات اليدوية والبدوية بطور سيناء لدعم التراث وتمكين الأسر المنتجة

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، معرض المنتجات اليدوية والبدوية بمقصد العائلة بمدينة طور سيناء، والذي نظمته إدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وفرع المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء، ومنصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم الحرف التراثية، وتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز فرص التسويق للمنتجات المحلية.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من عواقل ومشايخ جنوب سيناء.

وكان في استقبال المحافظ كلٌّ من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، والدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، ومدير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومدير إدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات بديوان عام المحافظة.

ويشارك في المعرض 30 عارضة من صاحبات الحرف اليدوية والبدوية والأسر المنتجة، حيث يقدمن باقة متنوعة من المنتجات التراثية والمشغولات اليدوية التي تعكس أصالة التراث السيناوي، وتجسد مهارة المرأة السيناوية في الحفاظ على الموروث الثقافي.

وتفقد محافظ جنوب سيناء أجنحة المعرض، واستمع إلى شرح من العارضات حول طبيعة المنتجات المعروضة، مشيدًا بجودة المشغولات اليدوية، ومستوى الإبداع والتميز في تنفيذها. وأكد حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية والأسر المنتجة، والعمل على توفير قنوات فعالة للترويج والتسويق، بما يسهم في زيادة فرص انتشار المنتجات السيناوية داخل الأسواق المحلية وخارجها.

وأكد المحافظ أن محافظة جنوب سيناء تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات الحرفية واليدوية، باعتبارها أحد أهم مكونات التراث السيناوي، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى دخل الأسر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من منصات التسويق الإلكتروني، وفي مقدمتها منصة «أيادي مصر»، للوصول بالمنتجات المحلية إلى أسواق أوسع.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة جنوب سيناء.



