إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق بمدينة جمصة.. أسماء

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حادثا أليما بعد انقلاب سيارة نقل كانت محملة بالعمال.

اصابة 10 عمال

أصيب 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم أمام نقطة الكسارة بمدينة جمصة التابعة لمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بانقلاب السيارة بسبب انفجار الكاوتشوك، حيث تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتك التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تم نقل العماب المصابين إلى مستشفى جمصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

اسماء المصابين

حصل " صدى البلد" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بجمصة بسبب انفجار. كاوتشوك السيارة وهم ابراهيم مسعد السعيد إبراهيم، 19 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

محمد حمدي محمد عبد الخالق، 23 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وسحجات وكدمات بالجسم.

جمعة محمد السيد عبد المنعم، 21 عامًا، مقيم قرية الحفير، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم.

حسن عطية حسن بدر، 15 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمة بالرأس، وجرح قطعي بالرأس بطول نحو 7 سم، وجرح باليد اليمنى بطول 5 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب متولي عبد الحميد متولي، 42 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عطية حسن بدر إبراهيم، 33 عامًا، من قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسحجات متفرقة بالجسم.

محمد المغازي المغازي، 60 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بنزيف داخلي بالمخ، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

حمدي شريف السيد محمود، 14 عامًا، مقيم قرية الحفير بمركز بلقاس، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والذراعين.