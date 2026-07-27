خبير لوائح يطالب اتحاد الكرة ببث محادثات الـVAR وتعيين خبير تحكيم مستقل

طالب خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة، الاتحاد المصري لكرة القدم، باتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة مع انطلاق الموسم الكروي الجديد، بهدف تعزيز الشفافية في القرارات التحكيمية، وذلك عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد العمايرة أنه يتمنى أن تسمح لجنة الحكام بإذاعة جميع المحادثات التي تدور بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، بما في ذلك الحالات التي يطلب فيها حكم الفيديو من حكم الساحة التوجه إلى شاشة المراجعة، لكنه يرفض الاستجابة.

كما دعا إلى إتاحة خبير تحكيمي محايد لا يعمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، تكون مهمته شرح جميع الحالات التحكيمية الجدلية، على أن يتم عرض تلك التحليلات عبر الصفحة الرسمية للاتحاد.

وأضاف أن هذه المواد يجب أن تكون متاحة لجميع القنوات الفضائية دون مقابل، بما يسهم في توضيح القرارات التحكيمية للجماهير، والحد من الجدل المثار حول أداء الحكام خلال مباريات الدوري المصري.