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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: نظام التراخيص في مصر يختلف عن أوروبا.. والأندية أمام مسارين للتطبيق

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
رباب الهواري

أكد مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن لائحة التراخيص الجديدة جاءت بما يتناسب مع طبيعة الأندية المصرية، موضحًا أن النظام المحلي يختلف عن نظيره الأوروبي بسبب اختلاف طبيعة الأندية ووجود أندية تضم ألعابًا مختلفة وأندية شركات.

وقال عزام، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "التراخيص نظام بدأ في الاتحاد الأوروبي، وعندما تم تطبيقه كان مخصصًا لأندية كرة القدم فقط، لكن في مصر الوضع مختلف، لأن لدينا أندية تضم ألعابًا متعددة، بالإضافة إلى أندية الشركات، لذلك كان لابد أن تكون اللائحة متوافقة مع طبيعة الكرة المصرية".

وأضاف: "اتحاد الكرة حريص على استقلالية جميع اللجان، سواء لجنة التراخيص أو لجنة الاستئناف، لضمان الشفافية والحيادية في تطبيق اللوائح.".

وتابع: "لائحة التراخيص الجديدة تتعلق بالإيرادات المباشرة والمصروفات الخاصة بكرة القدم فقط، وسيكون ذلك من خلال حساب مستقل، وهو أمر يتوافق مع لوائح وزارة الشباب والرياضة".

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك مسارين أمام الأندية لتطبيق اللائحة، قائلًا: "النادي الذي لا يمتلك شركة يمكنه فتح حساب بنكي مستقل لكرة القدم، أما النادي الذي لديه شركة، مثل الأهلي، فله حرية الاختيار بين إيداع الإيرادات في حساب الشركة أو فتح حساب منفصل خاص بكرة القدم".

وعن تقييم عقود الرعاية، قال عزام: "مجلس إدارة النادي هو الجهة المختصة بتقدير قيمة عقود الرعاية الخاصة بفريق الكرة، وهو من يحدد القيمة المناسبة".

وردًا على إمكانية التلاعب في الميزانيات، قال: "اللوائح ليست ثابتة، وعندما تظهر أي مشكلة سيكون لها حل، وسيتم التدخل فورًا لمنع أي تلاعب أو استغلال للائحة".

وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع الأندية، مضيفًا: "أنا على اتصال يومي مع إدارات الأندية المصرية لحل أي مشكلات، ونوضح لهم جميع تفاصيل اللوائح، لكن هذه الأمور لا تظهر في وسائل الإعلام، كما أنه قبل خروج مشروع لائحة التراخيص الجديدة ستكون هناك اجتماعات مع الأندية لشرح كل التفاصيل".

واختتم عزام تصريحاته بتوجيه نصيحة للأندية، قائلًا: "أنصح الأندية بالتدقيق جيدًا في عقود اللاعبين والمدربين، والتفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار برحيل أي لاعب أو مدرب، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يكون في كثير من الأحيان في صف اللاعب إذا لم يكن موقف النادي قانونيًا".

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