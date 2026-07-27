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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس قائد مركبة توك توك وأخر للسير برعونة بالإسكندرية والتعدي على مواطن

كلبش
كلبش
كتب محمد عبدالله :

قررت جهات التحقيق المختصة حبس قائد مركبة توك توك واخر  لقيامهما بالسير برعونة بالإسكندرية والتعدي علي مواطن.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالسير برعونة بالإسكندرية والتعدى عليه وآخر كان برفقته بالسب لإعتراضهما على تصويره.

وبالفحص أنه بتاريخ 20 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من القائم على النشر (صيدلى – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بسيارته الملاكى "سارية التراخيص" بأحد الطرق بدائرة القسم ، قام قائد مركبة "توك توك" بقطع الطريق أمامه وترجله وآخر من مركبة التوك توك وقيامهما بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة وذلك لخلاف بينهم حول أولوية المرور.

وتم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومرافقه (لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

وتم التحفظ على المركبة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس توك توك احالة الإسكندرية

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