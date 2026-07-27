حبس شخص لقيامه بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص

قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى بدون ترخيص

فى إطار مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً من الجهات المعنية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وضبط بحوزته (وحدة مونتاج كاملة – هارد ديسك) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع مالك الشركة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .