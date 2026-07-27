قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة
إطلاق 5 مدارس مصرية إيطالية جديدة متخصصة في صناعة الأدوية والرعاية الصحية
بعد انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة حتى مطلع أغسطس
"صاحبته لا تعمل بالشركة".. مصر للطيران تحسم الجدل حول فيديو الإساءة لأهالي سوهاج
الأعلى لتنظيم الإعلام: غرامة 100 ألف جنيه على موقعين إلكترونيين بسبب شكاوى
الدكتور سويلم يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية
كاف يكشف عن موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بمشاركة 4 أندية مصرية
رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه.. مشروع الضبعة يعيد رسم خريطة التوظيف في مصر
الشهر العقاري: عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على إقامة أو إعفاء
لأصحاب المعاشات.. البريد يكشف تفاصيل الصرف ويرد على أزمات التكدس والفكة والسيستم
رئيس الزمالك يتقدم بشكوى لـ"الأعلى للإعلام" ضد الإعلامي أمير هشام
لأول مرة.. مصر تستضيف أكبر منصة إقليمية للنقل الجوي في أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فاروق حسني يحصد جائزة النيل في الفنون باكتساح

فاروق حسني
فاروق حسني
جمال الشرقاوي

فاز الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون، أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية في المجال الثقافي، وذلك بعد حصوله على أغلبية كبيرة من أصوات أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماع التصويت على جوائز الدولة لعام 2026، الذي عُقد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.
جاء فوز فاروق حسني تتويجًا لمسيرة إبداعية وثقافية امتدت لعقود، أسهم خلالها في إثراء الحركة التشكيلية المصرية والعربية، كما لعب دورًا بارزًا في تطوير البنية الثقافية في مصر خلال فترة توليه وزارة الثقافة، حيث شهدت تلك المرحلة تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية والمتحفية الكبرى، إلى جانب دعمه للحركة الفنية وإطلاق العديد من المبادرات الثقافية.
وشهدت عملية التصويت منافسة بين فاروق حسني والدكتور محمد شاكر، قبل أن يحسم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة النتيجة لصالح فاروق حسني، الذي حصد أغلبية الأصوات، ليضيف جائزة النيل إلى سجل حافل بالإنجازات الفنية والثقافية، باعتبارها أرفع تكريم تمنحه الدولة المصرية للمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني جائزة النيل في الفنون الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

سكرتير عام بني سويف

محافظ بني سويف يوجه بسرعة التعامل مع الشكاوى المنشورة بوسائل الإعلام المختلفة

جنوب سيناء

محافظ جنوب سيناء يتفقد حلقة السمك بطور سيناء لدعم الثروة السمكية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

كوبري الفقاعي ببني سويف

إعادة تشغيل محطة الفقاعي بمحافظة بني سويف

بالصور

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد