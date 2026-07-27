فاروق حسني يحصد جائزة النيل في الفنون باكتساح

فاز الفنان التشكيلي ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون، أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية في المجال الثقافي، وذلك بعد حصوله على أغلبية كبيرة من أصوات أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماع التصويت على جوائز الدولة لعام 2026، الذي عُقد برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

جاء فوز فاروق حسني تتويجًا لمسيرة إبداعية وثقافية امتدت لعقود، أسهم خلالها في إثراء الحركة التشكيلية المصرية والعربية، كما لعب دورًا بارزًا في تطوير البنية الثقافية في مصر خلال فترة توليه وزارة الثقافة، حيث شهدت تلك المرحلة تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية والمتحفية الكبرى، إلى جانب دعمه للحركة الفنية وإطلاق العديد من المبادرات الثقافية.

وشهدت عملية التصويت منافسة بين فاروق حسني والدكتور محمد شاكر، قبل أن يحسم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة النتيجة لصالح فاروق حسني، الذي حصد أغلبية الأصوات، ليضيف جائزة النيل إلى سجل حافل بالإنجازات الفنية والثقافية، باعتبارها أرفع تكريم تمنحه الدولة المصرية للمبدعين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.