يوسف نوفل يفوز بجائزة النيل في الآداب لعام 2026

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فوز الناقد والأكاديمي الدكتور يوسف نوفل بجائزة النيل في الآداب لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمجلس المخصص للتصويت على الفائزين بجوائز الدولة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وجاء فوز الدكتور يوسف نوفل بعد منافسة مع الشاعر الكبير محمد الشهاوي، حيث ضمت القائمة القصيرة للجائزة الاسمين لاختيار فائز واحد، قبل أن يحسم أعضاء المجلس الأعلى للثقافة التصويت لصالح يوسف نوفل.

وتُعد جائزة النيل أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية للمبدعين، وتُمنح جائزة واحدة في مجال الآداب، وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، إلى جانب ميدالية ذهبية.

ويُعد الدكتور يوسف حسن نوفل أحد أبرز النقاد والأكاديميين في مصر والعالم العربي، إذ ولد في الأول من أكتوبر عام 1938، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، وحصل على درجة الليسانس عام 1964، ثم الماجستير عام 1969، والدكتوراه في الدراسات الأدبية عام 1973، قبل أن ينال درجة الأستاذية عام 1985.

وشغل نوفل العديد من المناصب الأكاديمية، من بينها العميد المؤسس لكلية التربية ببورسعيد، ووكيل كلية البنات للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، كما ترأس عددًا من أقسام اللغة العربية في جامعات مصرية وعربية، ويعمل أستاذًا متفرغًا بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية البنات بجامعة عين شمس، فضلًا عن عضويته بالمجمع العلمي المصري.

وأثرى الدكتور يوسف نوفل المكتبة العربية بعشرات المؤلفات والدراسات في الأدب والنقد، ويُعد مشروعه «موسوعة الشعر العربي الحديث» من أبرز إنجازاته العلمية، حيث وثق فيها آلاف الشعراء العرب، إلى جانب إسهاماته في نقد الشعر والقصة والمسرح واللغة العربية، وإصداره عددًا من الدواوين الشعرية والأعمال الإبداعية.

وحصل يوسف نوفل على العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرته العلمية والأدبية، من أبرزها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2022، كما اختير رئيسًا شرفيًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ليضيف اليوم جائزة النيل، أرفع الجوائز الثقافية المصرية، إلى سجل إنجازاته.