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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تتألق بأحدث إطلالتها.. شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين الأنظار بإطلالة أنيقة ولوك ميك اب يبرز جمال ملامحها.

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن كواليس تصوير فيلم «خلي بالك من نفسك»، مؤكدة أن العمل كان من أصعب التجارب التي خاضتها بسبب مشاهد الأكشن التي تطلبت مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

وقالت ياسمين، ردًا على سؤال حول تعرضها لإصابات أثناء التصوير: «أيوه حصلت إصابات، والأكشن كان صعب جدًا، وكنت برجع البيت مزرقة ومنهكة، ومكنتش بقدر أصحى تاني يوم من شدة التعب».

وأضافت أنها رغم الإرهاق والإصابات، استمتعت كثيرًا بتجربة الأكشن، مشيرة إلى أنها كانت مختلفة بالنسبة لها، خاصة بعد فترة غياب عن السينما، مؤكدة أنها ترى أن فيلم «خلي بالك من نفسك» يمثل عودتها القوية إلى شاشة السينما.

وعن تعاونها مع الفنان أحمد السقا، أعربت ياسمين عبد العزيز عن سعادتها الكبيرة بالعمل معه لأول مرة في السينما، مؤكدة أنها كانت تتمنى هذا التعاون منذ سنوات، وقالت: «أنا مبسوطة جدًا بالشغل مع أحمد السقا، وحاسة إن التعاون بينا اتأخر كتير، وكان المفروض نشتغل مع بعض من زمان بعد مسرحية "كده أوكي"».

ويعد فيلم «خلي بالك من نفسك» من أبرز الأعمال السينمائية المعروضة حاليًا، إذ تدور أحداثه في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، من خلال سلسلة من المواقف والمفاجآت التي يواجهها الأبطال، في حبكة مليئة بالإثارة والمواقف الطريفة.

ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز فيلم «خلي بالك من نفسك»

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