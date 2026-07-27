تطورات جديدة في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح

تتواصل تطورات مفاوضات نادي بشكتاش التركي للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في ظل استمرار الخلافات بين الطرفين حول بعض البنود المالية، رغم العرض الضخم الذي تقدم به النادي.

وأفاد الصحفي التركي سيرجان ديكمي، عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن المدير الرياضي لنادي بشكتاش سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء، موضحًا أن النادي لم يرد حتى الآن على المهلة المحددة لحسم صفقة محمد صلاح.

وأضاف أن المدير الرياضي سيكشف خلال المؤتمر تفاصيل ما دار في المفاوضات وأسباب تعثرها حتى الآن.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة A Spor التركية أن مسؤولي بشكتاش ووكيل أعمال محمد صلاح لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن نسبة العائدات من مبيعات قمصان اللاعب، وهي إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات.

وأشارت التقارير إلى أن البنود الإضافية التي يطالب بها وكيل اللاعب، وعلى رأسها حقوق الصورة وحصة مبيعات القمصان، تقترب قيمتها من الراتب الأساسي الذي عرضه النادي.

وكان بشكتاش قد عدّل عرضه لمحمد صلاح ليصبح لمدة عامين بدلًا من موسم واحد، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليون يورو تشمل الراتب وحقوق الصورة والمكافآت.

ووفقًا للتقارير، سيحصل قائد منتخب مصر على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 4 ملايين يورو كمكافآت مرتبطة بالأداء، ليصل إجمالي دخله السنوي إلى ما بين 19 و20 مليون يورو، حال إتمام الصفقة.