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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النمسا تخطط لترحيل طالبي الملاجئ المرفوضين إلى "مراكز خارجية" بحلول 2027

النمسا تخطط لترحيل طالبي الملاجئ المرفوضين إلى "مراكز خارجية" بحلول 2027
النمسا تخطط لترحيل طالبي الملاجئ المرفوضين إلى "مراكز خارجية" بحلول 2027
أ ش أ

أعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، عن نية بلاده بدء ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى ما يُعرف بـ "مراكز العودة" (Return-Hubs) المثيرة للجدل بحلول عام 2027.

وجاءت تصريحات شتوكر خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة سالزبورج اليوم عقب اجتماعه بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو "إرسال إشارة واضحة مفادها أن كل من يتواجد هنا دون سند قانوني للإقامة سيتم إبعاده خارج البلاد".

وتقوم فكرة "مراكز العودة" على نقل طالبي الملاجئ الذين رُفضت طلباتهم ولا يمكن ترحيلهم مباشرة إلى دولهم الأصلية، إلى مراكز احتجاز وتجميع في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي للتمهيد لإعادتهم.

ورغم الدفع النمساوي بالتعاون مع دول أوروبية أخرى لتطبيق هذا النموذج، إلا أنه يواجه انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي تشكك في مدى توافقه مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

المستشار النمساوي كريستيان شتوكر مراكز العودة Return Hubs مؤتمر صحفي

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