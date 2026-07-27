النمسا تخطط لترحيل طالبي الملاجئ المرفوضين إلى "مراكز خارجية" بحلول 2027

أعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، عن نية بلاده بدء ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة إلى ما يُعرف بـ "مراكز العودة" (Return-Hubs) المثيرة للجدل بحلول عام 2027.

وجاءت تصريحات شتوكر خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة سالزبورج اليوم عقب اجتماعه بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حيث أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو "إرسال إشارة واضحة مفادها أن كل من يتواجد هنا دون سند قانوني للإقامة سيتم إبعاده خارج البلاد".

وتقوم فكرة "مراكز العودة" على نقل طالبي الملاجئ الذين رُفضت طلباتهم ولا يمكن ترحيلهم مباشرة إلى دولهم الأصلية، إلى مراكز احتجاز وتجميع في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي للتمهيد لإعادتهم.

ورغم الدفع النمساوي بالتعاون مع دول أوروبية أخرى لتطبيق هذا النموذج، إلا أنه يواجه انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان التي تشكك في مدى توافقه مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.