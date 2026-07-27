ضربة قاسية لبورصة تل أبيب .. أسهم الصناعات العسكرية تتكبد خسائر فادحة

أغلقت بورصة تل أبيب تعاملات، اليوم الاثنين، على تراجعات جماعية، في ظل انحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد التوقعات باستئناف المفاوضات بين الجانبين، ما انعكس أيضًا على أسعار النفط وسعر صرف الشيكل.



وتراجع مؤشر TA-35 بنسبة 2.2%، فيما انخفض مؤشر TA-125 بنحو 1.9%. كما هبط مؤشر شركات الدفاع بنسبة 3.7%، وتراجع مؤشر التكنولوجيا بنسبة 3.5%، بينما ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.6%.



وجاءت خسائر قطاع الصناعات الدفاعية مع تراجع المخاوف من تصعيد عسكري بين واشنطن وطهران، في حين تأثرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية بموجة هبوط عالمية في القطاع.



وفي سوق العملات، ارتفع الشيكل أمام الدولار، ليُحدد سعر صرف العملة الأمريكية عند 3.04 شيكل مقارنة بـ3.06 شيكل في نهاية تداولات الجمعة، كما تراجع اليورو إلى 3.46 شيكل مقابل 3.48 شيكل في الجلسة السابقة.



وشهدت أسهم عدد من الشركات الكبرى تراجعات ملحوظة، أبرزها إلبيت سيستمز التي انخفضت بنسبة 3.2%، وتاور بنسبة 14.6%، ونوفا بنسبة 7.9%، وكامتيك بنسبة 7.1%، فيما ارتفع سهم نايس بنسبة 7.2%، ليكون من أبرز الأسهم الرابحة خلال الجلسة.