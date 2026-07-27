الخارجية السعودية تدين عدوان بطائرات مسيرة انطلقت من العراق وتؤكد حقها في الرد

أدانت وزارة الخارجية السعودية اعتداءات مليشيا عراقية موالية لإيران بطائرات مسيرة استهدفت الأراضي السعودية، مؤكدة حق المملكة الأصيل في الدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

وشددت الخارجية، في بيان بثته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم؛ لضمان منع استخدام أراضيها منطلقًا للعدوان.

من جانبه.. لفت المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إلى أن الدفاعات الجوية دمرت عددًا من الطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية وفي الرياض، مشيرا إلى أن الاعتداءات انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيا إرهابية تابعة لإيران،