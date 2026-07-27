واشنطن تدعو موسكو وكييف إلى التفاوض لإنهاء الحرب والتوصل لحل دائم

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الاثنين"، روسيا وأوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات تهدف للتوصل إلى تسوية دائمة تنهي الحرب.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم، بشأن تصاعد الهجمات فى أوكرانيا، قال السفير الأمريكي دان نيغريا، إن الهجوم بصاروخ باليستي على سفينة مدنية لنقل الحبوب في البحر الأسود، الذي أسفر عن مقتل أفراد من طاقمها من الهند وسوريا، يبرز الحاجة الملحة إلى إنهاء القتال.

وأضاف السفير الأمريكى، أن هذه الخسائر، إلى جانب أعداد كبيرة أخرى من الضحايا، كان من الممكن تجنبها لو استجابت روسيا لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض لإنهاء الحرب.

وجدد السفير الأمريكي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، حاثاً موسكو وكييف على بدء محادثات للتوصل إلى حل دائم.

وأكد أن واشنطن مستعدة للاضطلاع بدور بناء في دعم هذه الجهود، قائلاً إن التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام في أوكرانيا "ثابت لا يتزعزع".