فستان أحمر.. سولاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها في الملاهي

احتفلت الفنانة السورية سولاف فواخرجي بعيد ميلادها، الذي يوافق 27 يوليو، من خلال جلسة تصوير جديدة حملت أجواءً مبهجة أعادت بها ذكريات الطفولة.

واختارت سلاف أن تلتقط صورها داخل إحدى مدن الملاهي، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة ومرحة عكست أجواء الاحتفال، ونشرت الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتلقى العديد من رسائل التهنئة والإشادات من جمهورها.

وتألقت الفنانة السورية بفستان أحمر أنيق بتصميم ناعم، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، ما أضفى على إطلالتها لمسة من البساطة والرقي.



وحظيت جلسة التصوير بتفاعل واسع من المتابعين، الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، معبرين عن إعجابهم بالأجواء المرحة والإطلالة التي استعادت بها روح الطفولة.