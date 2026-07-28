قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصعيد رمز للوطنية.. نائب يطالب بمحاسبة مضيفة الطيران صاحبة الفيديو المسيء لأبناء سوهاج
مصر تتصدر الدول العربية في حوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول
قيام الليل.. صليها ركعتين ركعتين وادعو الله تأتيك أكبر معجزة
القاهرة تسجل 40 درجة محسوسة.. "الأرصاد" تكشف خريطة الحرارة والظواهر الجوية حتى الأحد
مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة شمال شرق رام الله
دعاء الفجر المستجاب مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر لطلب الرزق وتيسير الأمور
رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق
العراق.. الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات مسيرة في سماء مدينة أربيل
مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها
محامية سيدة الإسماعيلية: لفت ورا جوزها 4 ساعات وحالتها النفسية صعبة.. فيديو
جلسة عاجلة بالزمالك بين جون إدوارد ومجلس الإدارة لفض اشتباك فريق الكرة
تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 28-7-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 28-7-2026 ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 .

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 .

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 .

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 .

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم

وزير التربية والتعليم

التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة

حركة تنقلات الداخلية

رسميًا.. حركة تنقلات الداخلية 2026 كاملة بالأسماء

وزارة الداخلية

رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

وزارة الداخلية

اللواء حاتم حسن مديرا لأمن الجيزة في حركة الداخلية

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

وزارة الداخلية

تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة مساعد لوزير الداخلية للأمن العام

تراجع أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم .. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 357 جنيهًا

ترشيحاتنا

فطيرة الطاسة

أحلى من البيتزا والكريب.. طريقة عمل فطير الطاسة بأقل التكاليف وطعم لا يقاوم

الجلطات

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات في الصيف

سرطان الثدي

استشاري: الكشف المبكر يرفع نسب شفاء الإصابة بسرطان الثدي ويقلل مضاعفات العلاج

بالصور

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

طريقة عمل سموثي البطيخ.. مشروب صيفي منعش في 5 دقائق

سموثي البطيخ
سموثي البطيخ
سموثي البطيخ

موجة الحر تضرب بقوة.. خبير يحذر من أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم

أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر
أطعمة تزيد الشعور بالحر

لا يقل عن 2000 جنيه.. شروط شقق إيجار الإسكان الاجتماعي وموعد الحجز

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

سامح يسري

سامح يسري : السوشيال ميديا قربتني من الناس .. والمسرح يحتاج دعماً حقيقيًا | فيديو

وفاء مكي

وفاء مكي لـ صدى البلد : فيلم "الأسير" يناقش قضية تخص الوطن العربي .. واستغرق تحضيره عامين | فيديو

كمال أبو رية

كمال أبو رية: نحتاج مسارح أكثر واكتشاف مواهب من الأقاليم.. وهذا رأيي في حق الأداء العلني |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد