أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 28 يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5130 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5985 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6840 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47880 جنيها.

الدولار



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 28 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.75 جنيه

سعر الشراء: 50.65 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.81 جنيه

سعر الشراء: 57.69 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.59 جنيه

سعر الشراء: 67.43 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.52 جنيه

سعر الشراء: 13.49 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 164.93 جنيه

سعر الشراء: 164.55 جنيه.



كما حذر الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، بالتزامن مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين درجة و3 درجات مئوية، داعيًا المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والإكثار من شرب المياه.

وأوضح القياتي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد أجواءً شديدة الحرارة ورطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقال إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل 36 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، وتسجل 35 درجة في الوجه البحري والمحسوسة 37، فيما تبلغ 31 درجة على السواحل الشمالية الغربية والمحسوسة 34، و34 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والمحسوسة 37.

وأضاف أن شمال الصعيد يسجل 37 درجة والمحسوسة 39، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة حيث تصل العظمى إلى 43 درجة، والمحسوسة إلى 44 درجة مئوية.

وأكد نائب مدير المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية أن البلاد قد تشهد فرصًا ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

كما لفت إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضح أن الرياح تنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء ليلًا، بينما قد تثير الرمال والأتربة على بعض مناطق البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأشار القياتي إلى نشاط الرياح على عدد من شواطئ البحر المتوسط، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، محذرًا كذلك من اضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.