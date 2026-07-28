رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع سير العمل بإدارة التضامن الاجتماعي

أجرى عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط، يرافقه الدكتور محمد زين نائب رئيس المركز، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بإدارة التضامن الاجتماعي بمدينة بلاط، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز انتظام العمل داخل الإدارة، واستمع إلى شرح حول آلية تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز المعاملات، وحسن استقبال المترددين، وتقديم الخدمات بكفاءة وجودة، بما يحقق رضا المواطنين.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري، والتيسير على المواطنين، والتعاون المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص المحافظة على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأكد رئيس المركز استمرار الجولات الميدانية على مختلف المصالح الحكومية لمتابعة الأداء، ورصد أي معوقات والعمل على حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد.