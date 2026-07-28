في جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يتفقد المركز التكنولوجي بحي التبين

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجى بحى التبين، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار الجولات الميدانية المستمرة التى يجريها لمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية.

وتفقد محافظ القاهرة أقسام المركز المختلفة، واطلع على آليات استقبال المواطنين وسير العمل بالشبابيك المخصصة لتقديم الخدمات، كما تابع معدلات إنجاز الطلبات، واستمع إلى عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا بسرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجههم.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يأتى فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى ، مشددًا على ضرورة الالتزام بحسن استقبال المواطنين، وسرعة إنجاز الإجراءات، وتبسيطها، والالتزام بمعايير الجودة والشفافية، بما يسهم فى تحقيق رضا المواطنين والارتقاء بكفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية.

كما شدد محافظ القاهرة على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى الأداء داخل المركز، والتعامل الفورى مع أية ملاحظات أو شكاوى، والعمل على تطوير منظومة العمل بما يواكب جهود الدولة فى التحول الرقمى وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات محافظة القاهرة.