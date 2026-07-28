في يومه العالمي.. كيف تحافظ على صحة الكبد بعد سن الأربعين؟

يحل اليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام، ليجدد التذكير بأهمية الحفاظ على صحة الكبد، أحد أهم أعضاء الجسم والمسؤول عن مئات الوظائف الحيوية، من تنقية الدم والتخلص من السموم إلى المساعدة في الهضم وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

قالت الدكتورة هناء جميل استشاري الغدة والباطنه من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أنه مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، تزداد احتمالات الإصابة ببعض أمراض الكبد مثل الكبد الدهني، والتهاب الكبد، وتليف الكبد، نتيجة تغير نمط الحياة أو الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول. لذلك ينصح الأطباء باتباع عدد من العادات الصحية للحفاظ على كفاءة الكبد وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

1- حافظ على وزن صحي

تعد السمنة من أبرز عوامل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، لذا فإن الحفاظ على وزن مناسب من خلال نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني يساعد في تقليل تراكم الدهون داخل الكبد.

2- اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

احرص على تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، مع تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والمقليات والوجبات السريعة، لأنها تزيد العبء على الكبد.

3- مارس الرياضة بانتظام

يساعد النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا في تحسين وظائف الكبد وتقليل الدهون المتراكمة عليه، كما يساهم في ضبط مستويات السكر والدهون في الدم.

4- لا تتناول الأدوية دون استشارة

قد يؤدي الإفراط في استخدام بعض المسكنات أو المكملات الغذائية أو الأعشاب دون إشراف طبي إلى الإضرار بالكبد، لذلك يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها واستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء لفترات طويلة.

5- احرص على شرب الماء

يساعد شرب كميات كافية من الماء على دعم وظائف الجسم بشكل عام، ويساهم في الحفاظ على كفاءة العمليات الحيوية التي يقوم بها الكبد.

6- سيطر على الأمراض المزمنة

يؤدي عدم التحكم في مرض السكري أو ارتفاع الدهون في الدم أو ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات الكبد، لذا يجب الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية مع الطبيب.

7- تجنب التدخين

رغم أن التدخين يؤثر بشكل مباشر في الرئتين والقلب، فإنه يزيد أيضًا من الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، ما قد ينعكس سلبًا على صحة الكبد.

8- احصل على التطعيمات الموصى بها

يساعد التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي (A) و(B) للفئات التي يوصي بها الطبيب في الوقاية من العدوى وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

9- أجرِ الفحوصات الدورية

بعد سن الأربعين، ينصح بإجراء الفحوصات الطبية الدورية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من السمنة أو السكري أو لديه تاريخ عائلي من أمراض الكبد، وتشمل تحاليل وظائف الكبد عند الحاجة وفقًا لتقييم الطبيب.

10- انتبه إلى العلامات التحذيرية

لا تتجاهل أعراضًا مثل اصفرار الجلد أو العينين، وألم الجزء العلوي الأيمن من البطن، والإرهاق المستمر، وفقدان الشهية، أو تغير لون البول والبراز، فهذه العلامات قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد تستدعي التقييم الطبي.

لماذا تزداد أهمية العناية بالكبد بعد الأربعين؟

مع التقدم في العمر تقل قدرة الجسم على التعافي من بعض المشكلات الصحية، كما تزداد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة التي تؤثر في الكبد. لذلك فإن اتباع نمط حياة صحي، والحفاظ على الوزن المثالي، وإجراء الفحوصات الدورية، وتجنب العادات الضارة، تمثل خطوات أساسية للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الأمراض.

ويؤكد الأطباء أن معظم أمراض الكبد يمكن الوقاية منها أو الحد من مضاعفاتها إذا تم اكتشافها مبكرًا والالتزام بالعلاج ونمط الحياة الصحي، وهو ما يجعل اليوم العالمي لالتهاب الكبد فرصة لتجديد الاهتمام بهذا العضو الحيوي والحفاظ عليه مدى الحياة.