قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"التعليم العالي" تغلق 4 منشآت وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية
إيران تهدد بمنع عبور الشركات المستفيدة من أصولها بـ مضيق هرمز
الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور
مسؤولون أمريكيون : الضغوط الاقتصادية على إيران أشد تأثيرا من الحملة العسكرية
بقرار وبن جديدة يجتازان الفحص الطبي .. وبرنامج خاص قبل الظهور مع الأهلي
نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ وسفن القوات الأوكرانية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم.. وحقوق شعبنا يجب الاعتراف بها
ترامب: نتنياهو يريد إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران
تعويض محمد صلاح يكلف ليفربول 9 مليارات جنيه .. تعرّف على مفاجأة الريدز
زيارة سرية إلى واشنطن .. نتنياهو يراهن على تغيير موقف ترامب تجاه إيران
الدولار يواصل التراجع بالبنوك .. مفاجأة في سعر العملة الأمريكية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في يومه العالمي.. كيف تحافظ على صحة الكبد بعد سن الأربعين؟

التهاب الكبد
التهاب الكبد
أسماء عبد الحفيظ

يحل اليوم العالمي لالتهاب الكبد في 28 يوليو من كل عام، ليجدد التذكير بأهمية الحفاظ على صحة الكبد، أحد أهم أعضاء الجسم والمسؤول عن مئات الوظائف الحيوية، من تنقية الدم والتخلص من السموم إلى المساعدة في الهضم وتنظيم عملية التمثيل الغذائي.

قالت الدكتورة هناء جميل استشاري الغدة والباطنه من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أنه مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، تزداد احتمالات الإصابة ببعض أمراض الكبد مثل الكبد الدهني، والتهاب الكبد، وتليف الكبد، نتيجة تغير نمط الحياة أو الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع الكوليسترول. لذلك ينصح الأطباء باتباع عدد من العادات الصحية للحفاظ على كفاءة الكبد وتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

1- حافظ على وزن صحي

تعد السمنة من أبرز عوامل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، لذا فإن الحفاظ على وزن مناسب من خلال نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني يساعد في تقليل تراكم الدهون داخل الكبد.

2- اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا

احرص على تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، مع تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والمقليات والوجبات السريعة، لأنها تزيد العبء على الكبد.

3- مارس الرياضة بانتظام

يساعد النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا في تحسين وظائف الكبد وتقليل الدهون المتراكمة عليه، كما يساهم في ضبط مستويات السكر والدهون في الدم.

4- لا تتناول الأدوية دون استشارة

قد يؤدي الإفراط في استخدام بعض المسكنات أو المكملات الغذائية أو الأعشاب دون إشراف طبي إلى الإضرار بالكبد، لذلك يجب الالتزام بالجرعات الموصى بها واستشارة الطبيب قبل تناول أي دواء لفترات طويلة.

5- احرص على شرب الماء

يساعد شرب كميات كافية من الماء على دعم وظائف الجسم بشكل عام، ويساهم في الحفاظ على كفاءة العمليات الحيوية التي يقوم بها الكبد.

6- سيطر على الأمراض المزمنة

يؤدي عدم التحكم في مرض السكري أو ارتفاع الدهون في الدم أو ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات الكبد، لذا يجب الالتزام بالعلاج والمتابعة الدورية مع الطبيب.

7- تجنب التدخين

رغم أن التدخين يؤثر بشكل مباشر في الرئتين والقلب، فإنه يزيد أيضًا من الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، ما قد ينعكس سلبًا على صحة الكبد.

8- احصل على التطعيمات الموصى بها

يساعد التطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي (A) و(B) للفئات التي يوصي بها الطبيب في الوقاية من العدوى وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

9- أجرِ الفحوصات الدورية

بعد سن الأربعين، ينصح بإجراء الفحوصات الطبية الدورية، خاصة إذا كان الشخص يعاني من السمنة أو السكري أو لديه تاريخ عائلي من أمراض الكبد، وتشمل تحاليل وظائف الكبد عند الحاجة وفقًا لتقييم الطبيب.

10- انتبه إلى العلامات التحذيرية

لا تتجاهل أعراضًا مثل اصفرار الجلد أو العينين، وألم الجزء العلوي الأيمن من البطن، والإرهاق المستمر، وفقدان الشهية، أو تغير لون البول والبراز، فهذه العلامات قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد تستدعي التقييم الطبي.

لماذا تزداد أهمية العناية بالكبد بعد الأربعين؟

مع التقدم في العمر تقل قدرة الجسم على التعافي من بعض المشكلات الصحية، كما تزداد معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة التي تؤثر في الكبد. لذلك فإن اتباع نمط حياة صحي، والحفاظ على الوزن المثالي، وإجراء الفحوصات الدورية، وتجنب العادات الضارة، تمثل خطوات أساسية للحفاظ على صحة الكبد والوقاية من الأمراض.

ويؤكد الأطباء أن معظم أمراض الكبد يمكن الوقاية منها أو الحد من مضاعفاتها إذا تم اكتشافها مبكرًا والالتزام بالعلاج ونمط الحياة الصحي، وهو ما يجعل اليوم العالمي لالتهاب الكبد فرصة لتجديد الاهتمام بهذا العضو الحيوي والحفاظ عليه مدى الحياة.

صحة الكبد الأربعين فى اليوم العالمي لإلتهاب الكبد إلتهاب الكبد اعراض إلتهاب الكبد صحة موقع صدي البلد اخبار الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

مدير إدارة بلاط التعليمية يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد للعام الدراسي الجديد | صور

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تعتمد نتائج نجاح طب بشري 51.03% للفرقة لأولى و94.76% للثانية

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بتنفيذ تطوير شامل للارتقاء بها وتحويلها إلى متنفس حضاري للمواطنين

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة الأمل بحي المناخ ويوجه بخطة تطوير شامل للارتقاء بها

بالصور

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد