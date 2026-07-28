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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

قبل شعرك ما يقع خالص.. إليك علاج الصلع عند الرجال

الصلع
الصلع
اسماء محمد
نتيجة الثانوية العامة 2026

يعد الصلع من الأزمات المنتشرة بين الرجال بصورة كبيرة جدا بداية من سن الثلاثين .

ووفقا لموقع كيلافند كلينك تساقط الشعر حالة مزمنة لا يوجد لها علاج نهائي ولكن هذا لا يعني أنك عاجز عن إيقاف التراجع التدريجي لخط شعرك وتوجد علاجات متاحة لحماية الشعر وحتى إعادة إنباته.

تظهر النتائج عادةً خلال بضعة أشهر والاستمرارية ضرورية وتوقع عودة تساقط الشعر إذا توقفت عن العلاج.

إليكِ أكثر الخطوات شيوعاً التي يمكنكِ تجربتها للحفاظ على شعركِ.

مينوكسيديل (روجين®)

 يُباع بدون وصفة طبية، ويساعد المينوكسيديل الموضعي على تحسين تدفق الدم إلى فروة الرأس، وقد يُساعد الشعر على البقاء أكثر كثافةً وفي مرحلة النمو لفترة أطول وهذا هو الخط العلاجي الأول الذي أوصي به.

مينوكسيديل الفموي

 يصف بعض أطباء الجلدية مينوكسيديل الفموي لعلاج تساقط الشعر. وقد يكون خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين لا يتحملون المينوكسيديل الموضعي أو يجدون صعوبة في استخدامه بانتظام.

فيناسترايد أو بروبيشيا®

هذا الدواء الموصوف طبيًا يقلل من إنتاج ثنائي هيدروتستوستيرون (DHT)، مما يساعد على إبطاء العملية التي تؤدي إلى انكماش بصيلات الشعر وغالبًا ما يُستخدم فيناسترايد بالتزامن مع مينوكسيديل.

العلاج بالضوء الأحمر

 تستخدم هذه الأجهزة المنزلية أطوال موجية محددة من الضوء الأحمر لتحفيز بصيلات الشعر ودعم نموه ويُستخدم العلاج بالضوء الأحمر عادةً كعلاج إضافي للأدوية.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP)

 يتم إجراء هذا الحقن في العيادة باستخدام مكونات من دمك لتحفيز نمو الشعر ونشاط بصيلات الشعر. كما تُعتبر البلازما الغنية بالصفائح الدموية علاجًا إضافيًا.

يُعدّ بدء العلاج عند بداية تساقط الشعر أمرًا أساسيًا

 يركز علاج تساقط الشعر أولًا على الحفاظ على الشعر، ثم إعادة إنباته ومن الأسهل بكثير الحفاظ على الشعر الموجود بدلًا من استعادة ما فُقد.

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