طريقة عمل رول الدجاج المحشي.. وصفة شهية بمذاق المطاعم

يعد رول الدجاج المحشي من الأطباق المميزة التي تجمع بين المذاق اللذيذ والشكل الأنيق، لذلك يناسب العزومات والمناسبات العائلية، كما يمكن تقديمه مع الأرز أو البطاطس والخضروات المشوية.

ويتميز بسهولة تحضيره وإمكانية حشوه بأكثر من مكون مثل الجبن أو السبانخ أو الخضروات، بحسب الرغبة.

تقدم الشيف أسماء محمود طريقة عمل رول الدجاج، بمذاق لا يقاوم.

مقادير رول الدجاج المحشي

4 صدور دجاج مخلية.

كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة (اختياري).

كوب سبانخ مفرومة أو فلفل ألوان مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

خيوط مطبخ أو أعواد خشبية لتثبيت الرول.

طريقة التحضير

تُغسل صدور الدجاج جيدًا ثم تُفتح بالسكين من المنتصف وتُطرق برفق حتى تصبح رقيقة ومتساوية السمك. تُتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم والزعتر مع زيت الزيتون، ثم تُترك لمدة 30 دقيقة حتى تتشرب التتبيلة. توزع الجبنة والسبانخ أو الفلفل الألوان داخل كل قطعة دجاج. تُلف صدور الدجاج بإحكام على شكل رول، ثم تُثبت بخيوط المطبخ أو الأعواد الخشبية. تُحمّر الرولات في مقلاة ساخنة لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق لكل جانب حتى تكتسب لونًا ذهبيًا. تُنقل إلى صينية فرن وتُغطى بورق الفويل. تُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة، ثم يُزال الفويل خلال آخر 5 دقائق للحصول على لون ذهبي. تُترك الرولات لمدة 5 دقائق بعد خروجها من الفرن، ثم تُقطع إلى شرائح وتُقدم ساخنة.

نصائح لنجاح رول الدجاج المحشي

احرصي على طرق صدور الدجاج برفق حتى تنضج بالتساوي.

لا تكثري من الحشوة حتى لا تخرج أثناء الطهي.

اتركي الرول يهدأ قليلًا قبل تقطيعه للحفاظ على شكله.

يمكن إضافة شرائح المشروم أو الزيتون أو اللحم المدخن للحشوة حسب الرغبة.

طريقة التقديم

يُقدم رول الدجاج المحشي مع الأرز الأبيض أو الأرز البسمتي، أو البطاطس المهروسة أو المشوية، إلى جانب سلطة خضراء أو خضروات سوتيه، ويمكن تزيينه بالبقدونس المفروم وصوص المشروم أو الصوص الكريمي لإضفاء نكهة مميزة.

ويعد رول الدجاج المحشي خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن وجبة تجمع بين الطعم الشهي والمظهر الأنيق، كما يمكن تنويع الحشوات في كل مرة للحصول على وصفة جديدة تناسب جميع أفراد الأسرة.