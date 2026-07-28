إحالة 109205 مخالفة مرورية متنوعة إلى جهات التحقيق المختصة

أحالت الأجهزة الأمنية109205 مخالفة مرورية متنوعة إلى جهات التحقيق المختصة .

كانت وزارة الداخلية شنت حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية .. وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (109205) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص) .. وفحص عدد (1115) سائق تبين إيجابية عدد (37) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (480) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (155) سائق تبين إيجابية (6) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط عدد (10) محكوم عليهم بإجمالى (13) حكم ، كما تم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور