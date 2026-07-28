وزير دفاع باكستاني سابق : طهران تبحث عن ضمانات أمنية .. وتحافظ على نفوذها في مضيق هرمز

قال وزير الدفاع الباكستاني السابق، نعيم لودهي، إن إيران تبحث قبل كل شيء عن الحصول على ضمانات، مشيرًا إلى أنها تعرضت لهجمات عدة خلال السنوات الماضية، وتسعى حاليًا إلى تعزيز ترتيباتها الأمنية عبر مباحثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز بشكل مشترك.

وأوضح لودهي خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران لا تطالب بضمانات من الولايات المتحدة أو إسرائيل فقط، بل تسعى أيضًا إلى الحصول على ضمانات من الدول الأوروبية والعربية والصين، بما يضمن عدم تعرضها لهجوم جديد في المستقبل.

وأضاف أن طهران ترغب كذلك في الحفاظ على دور رئيسي في إدارة مضيق هرمز، بما يشمل تنظيم حركة المرور وتحديد الرسوم المرتبطة به.

وأشار إلى أن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب، لافتًا إلى أن التحدي يتمثل في عدم قدرة أي دولة على تقديم ضمانات مطلقة بشأن الخطوات التي قد تتخذها إسرائيل مستقبلًا.

وأكد لودهي أن هذا ما يدفع إيران إلى السعي للاحتفاظ بأوراق قوة تمثل عامل ردع في مواجهة أي تهديدات محتملة.