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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظلام دامس في جنوب اليابان وقطارات بلا حركة بعد زلزال 7 ريختر يغيّر خريطة الدولة الحياتية

زلزال
زلزال
حنان توفيق
نتيجة الثانوية العامة 2026

ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة جنوب اليابان، الثلاثاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل وتعليق حركة القطارات، بينما سارعت السلطات إلى إصدار تحذيرات طارئة ومتابعة الأوضاع الميدانية، قبل أن تؤكد عدم رصد أي نشاط لموجات المد العاتية "تسونامي" حتى الآن


زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جنوب اليابان


أعلن التلفزيون الياباني، الثلاثاء، أن زلزالًا بلغت قوته 7.1 درجة ضرب جنوب البلاد، أعقبه إصدار إنذار من خطر تشكل موجات مد عاتية "تسونامي".

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من احتمال حدوث موجات تسونامي بارتفاع متر واحد (3.28 قدم) عقب الزلزال، لكنها أعلنت لاحقًا رفع التحذير بعد عدم رصد أي نشاط مرتبط بتسونامي.

وأكدت الوكالة أن الزلزال سجل أعلى مستوى على السلم الوطني الياباني لقياس شدة الهزات الأرضية، المعروف باسم "سلم شيندو".

مركز الزلزال والتحذيرات الطارئة


أشارت التقارير إلى أن مركز الزلزال يقع في محافظة كوماموتو. وأصدرت الحكومة اليابانية تحذيرات عاجلة من الزلازل لسكان محافظات كوماموتو، وناغازاكي، وكاغوشيما، وفوكوكا، وساغا، وأويتا، وميازاكي، وجميعها تقع في جزيرة كيوشو جنوب اليابان.

وتضم المنطقة المتضررة منشآت صناعية لعدد من الشركات العالمية، من بينها سوني، إلى جانب شركة تي.إس.إم.سي، أكبر شركة متخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية بنظام التعاقد في العالم.ؤوقال متحدث باسم شركة سوني إن الشركة بدأت تقييم الأوضاع في منشآتها، بينما لم تصدر شركة تي.إس.إم.سي أي تعليق حتى الآن.

انقطاع الكهرباء وتوقف القطارات
أعلنت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 40 ألف منزل نتيجة الزلزال.

كما أوضحت شركة جيه.آر كيوشو للسكك الحديدية أنها أوقفت خدماتها، بما في ذلك تشغيل القطارات السريعة، إلى حين التأكد من سلامة البنية التحتية.

إصابات وانهيار مبانٍ بعد الزلزال

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، تسجيل عدة إصابات وانهيار عدد من المباني واندلاع حرائق عقب الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد.

وقالت تاكايتشي: "ما زلنا نقيم حجم الإصابات والخسائر المادية، لكنني أُبلغت حتى الآن بوقوع عدة إصابات"، مضيفةً أن الزلزال تسبب أيضًا في انقطاع الكهرباء واندلاع حرائق في بعض المناطق، إلى جانب تضرر طرق وجسور وانهيار عدد من المباني.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" أن أحد المستشفيات في محافظة كوماموتو استقبل أكثر من 50 مصابًا جراء الزلزال، كما أشارت إلى انهيار 12 منزلًا، ولا يزال أشخاص عالقون تحت أنقاض أربعة منها.

من جانب اخر أعلنت الهيئة اليابانية المشرفة على القطاع النووي حدوث زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب تشينغهاي الصينية المنشآت النووية واشارت انة لا يوجد اى تسجيل لاختلالات في المنشآت النووية عقب الزلزال.

كما أكدت شركة الكهرباء المحلية "كيوشو" أن المفاعلات النووية الثلاثة الواقعة في المنطقة تواصل العمل بصورة طبيعية، دون تسجيل أي مشكلات تشغيلية.

حجم الإصابات والخسائر المادية كيوشو ضرب جنوب اليابان

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