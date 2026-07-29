أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 29-7-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء 29-7-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 20 جنيها للكيلو.

- البطاطس 25 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 20 جنيها للكيلو.

- جزر 25 جنيها للكيلو.

- كوسة 30 جنيها للكيلو.

- باذنجان 10 جنيهات للكيلو.

- بصل أبيض 12.5 جنيه للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيها للكيلو.

- شطة 15 جنيها

- فلفل 20 جنيها للكيلو.

- ملوخية 20 جنيها للكيلو.

- ليمون 20 جنيهًا للكيلو.

- بامية 70 جنيها للكيلو.

- بانجر 40 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان

- بطيخ يتراوح سعره ما بين 15: 20 جنيه للكيلو.

- مانجو 40 جنيها للكيلو.

- عنب 50 جنيها للكيلو.

- برقوق 40 جنيها للكيلو.

- تفاح يتراوح سعره من 60 : 80 جنيها للكيلو.

- تين بلدى 60 جنيها للكيلو.