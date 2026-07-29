6 أعراض قد تكشف نقص مخزون الحديد في الجسم .. متى يجب الانتباه؟

يؤدي انخفاض مخزون الحديد في الجسم إلى ظهور عدد من الأعراض التي قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تتطور مع الوقت إذا لم يتم علاج السبب، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم.

ويُعرف مخزون الحديد باسم "الفيريتين"، وهو بروتين يحتفظ بالحديد داخل الجسم لاستخدامه عند الحاجة، كما يسهم الحديد في الحفاظ على صحة العضلات ونخاع العظام، ويدعم وظائف العديد من الأعضاء، إلى جانب أهميته لنمو الدماغ لدى الأطفال.

ووفقًا لموقع MedlinePlus، فإن هناك عددًا من العلامات التي قد تنذر بانخفاض مخزون الحديد.

أبرز أعراض نقص مخزون الحديد

من أكثر الأعراض شيوعًا التي قد تشير إلى انخفاض مخزون الحديد:

الشعور بالإرهاق والضعف المستمر.

ضيق التنفس، خاصة مع بذل مجهود.

الدوخة أو الإحساس بعدم الاتزان.

اضطراب أو تسارع ضربات القلب.

شحوب الجلد.

الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

كيف يمكن علاج نقص الحديد؟

يعتمد العلاج على تعويض النقص في الحديد، سواء من خلال تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب أو زيادة تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر.

وفي الحالات التي يصعب فيها تناول مكملات الحديد عن طريق الفم، قد يوصي الطبيب بإعطائه عن طريق الوريد، بينما قد تحتاج بعض الحالات إلى الحقن العضلي.

ويؤكد الأطباء أن النساء خلال الحمل والرضاعة يحتجن إلى كميات أكبر من الحديد، نظرًا لزيادة احتياجات الجسم خلال هذه الفترات.

ورغم أن أعراض فقر الدم قد تتحسن خلال أسابيع قليلة من بدء العلاج، فإن الاستمرار في تناول مكملات الحديد لفترة يحددها الطبيب يساعد على إعادة بناء مخزون الحديد ومنع تكرار النقص.

مصادر طبيعية غنية بالحديد

يمكن الحصول على الحديد من خلال نظام غذائي متوازن يشمل:

اللحوم الحمراء.

الدجاج والديك الرومي.

الأسماك.

العدس والبقوليات.

الحمص وفول الصويا.

الحبوب الكاملة والشوفان.

السبانخ والخضروات الورقية.

الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش والبرقوق.

كما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، مثل البرتقال والكيوي والفراولة والطماطم، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.

أسباب تؤدي إلى انخفاض مخزون الحديد

قد يحدث نقص الحديد نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:

اتباع نظام غذائي يفتقر إلى مصادر الحديد.

فقدان الدم بصورة متكررة، مثل غزارة الدورة الشهرية أو النزيف المزمن.

زيادة احتياجات الجسم خلال الحمل والرضاعة.

ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.

الإصابة بمشكلات تؤثر في امتصاص الحديد داخل الجهاز الهضمي.

ما الذي يقلل امتصاص الحديد؟

هناك بعض العادات الغذائية التي قد تحد من استفادة الجسم من الحديد، مثل شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات، والإفراط في تناول الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالحديد، بالإضافة إلى الاعتماد على أطعمة غنية بالألياف أو بروتينات الصويا بكميات كبيرة، ما قد يقلل من امتصاص هذا العنصر المهم.