قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

6 أعراض قد تكشف نقص مخزون الحديد في الجسم .. متى يجب الانتباه؟

6 أعراض قد تكشف نقص مخزون الحديد في الجسم.. متى يجب الانتباه؟
6 أعراض قد تكشف نقص مخزون الحديد في الجسم.. متى يجب الانتباه؟
ولاء عادل
نتيجة الثانوية العامة 2026

يؤدي انخفاض مخزون الحديد في الجسم إلى ظهور عدد من الأعراض التي قد تبدو بسيطة في البداية، لكنها قد تتطور مع الوقت إذا لم يتم علاج السبب، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى مختلف أعضاء الجسم.

ويُعرف مخزون الحديد باسم "الفيريتين"، وهو بروتين يحتفظ بالحديد داخل الجسم لاستخدامه عند الحاجة، كما يسهم الحديد في الحفاظ على صحة العضلات ونخاع العظام، ويدعم وظائف العديد من الأعضاء، إلى جانب أهميته لنمو الدماغ لدى الأطفال.

ووفقًا لموقع MedlinePlus، فإن هناك عددًا من العلامات التي قد تنذر بانخفاض مخزون الحديد.

أبرز أعراض نقص مخزون الحديد

من أكثر الأعراض شيوعًا التي قد تشير إلى انخفاض مخزون الحديد:

  • الشعور بالإرهاق والضعف المستمر.
  • ضيق التنفس، خاصة مع بذل مجهود.
  • الدوخة أو الإحساس بعدم الاتزان.
  • اضطراب أو تسارع ضربات القلب.
  • شحوب الجلد.
  • الإصابة بمتلازمة تململ الساقين.

كيف يمكن علاج نقص الحديد؟

يعتمد العلاج على تعويض النقص في الحديد، سواء من خلال تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب أو زيادة تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر.

وفي الحالات التي يصعب فيها تناول مكملات الحديد عن طريق الفم، قد يوصي الطبيب بإعطائه عن طريق الوريد، بينما قد تحتاج بعض الحالات إلى الحقن العضلي.

ويؤكد الأطباء أن النساء خلال الحمل والرضاعة يحتجن إلى كميات أكبر من الحديد، نظرًا لزيادة احتياجات الجسم خلال هذه الفترات.

ورغم أن أعراض فقر الدم قد تتحسن خلال أسابيع قليلة من بدء العلاج، فإن الاستمرار في تناول مكملات الحديد لفترة يحددها الطبيب يساعد على إعادة بناء مخزون الحديد ومنع تكرار النقص.

مصادر طبيعية غنية بالحديد

يمكن الحصول على الحديد من خلال نظام غذائي متوازن يشمل:

  • اللحوم الحمراء.
  • الدجاج والديك الرومي.
  • الأسماك.
  • العدس والبقوليات.
  • الحمص وفول الصويا.
  • الحبوب الكاملة والشوفان.
  • السبانخ والخضروات الورقية.
  • الفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش والبرقوق.

كما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، مثل البرتقال والكيوي والفراولة والطماطم، لأنها تساعد الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل.

أسباب تؤدي إلى انخفاض مخزون الحديد

قد يحدث نقص الحديد نتيجة عدة عوامل، من أبرزها:

  • اتباع نظام غذائي يفتقر إلى مصادر الحديد.
  • فقدان الدم بصورة متكررة، مثل غزارة الدورة الشهرية أو النزيف المزمن.
  • زيادة احتياجات الجسم خلال الحمل والرضاعة.
  • ممارسة التمارين الرياضية المكثفة.
  • الإصابة بمشكلات تؤثر في امتصاص الحديد داخل الجهاز الهضمي.

ما الذي يقلل امتصاص الحديد؟

هناك بعض العادات الغذائية التي قد تحد من استفادة الجسم من الحديد، مثل شرب الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات، والإفراط في تناول الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالحديد، بالإضافة إلى الاعتماد على أطعمة غنية بالألياف أو بروتينات الصويا بكميات كبيرة، ما قد يقلل من امتصاص هذا العنصر المهم.

الحديد نقص مخزون الحديد نقص الحديد اعراض نقص الحديد أعراض نقص الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

أحمد ماهر

أحمد ماهر يروي قصة رسوبه في الثانوية العامة وبكائه أمام المسرح القومي

منتخب إيطاليا

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

جامعة الزقازيق

محافظ الشرقية لمجلس جامعة الزقازيق: تكامل المؤسسات هو الطريق لبناء الإنسان

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد