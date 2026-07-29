دعم مشروعات تنمية الصعيد.. تسريع المجمعات الصناعية وإطلاق القرية المنتجة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد، وتسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والحرفية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.



وشهد الاجتماع، الذي حضرته الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، استعراضًا للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في عدد من المحافظات، والتي تشمل مصانع ومجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، من بينها إنتاج التمور، والألبان، وتجفيف البصل، ومركزات الرمان، بالشراكة مع مستثمرين والقطاع الخاص، مع مناقشة سبل تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لدخول تلك المشروعات مرحلة التشغيل.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود هيئة تنمية الصعيد وجميع الجهات المعنية بالتنمية، بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن تحسين جودة الحياة وخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية تمثل أولويات رئيسية للدولة.



ووجهت الوزيرة القطاعات المختصة بالوزارة بمواصلة التنسيق مع هيئة تنمية الصعيد ووزارة الصناعة والمحافظات المختلفة لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات، ودفع معدلات الإنجاز، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل محافظة، مع دعم التكتلات الاقتصادية والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والصناعي.

كما استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد جهود الهيئة في تطوير المجمعات الحرفية الصغيرة بقرى الصعيد، والتي توفر فرص عمل للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتنتج صناعات يدوية وتراثية، معلنًا تنظيم "بازار صعيد مصر" خلال شهر أغسطس المقبل بحديقة المسلة بالزمالك، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بهدف دعم صغار المنتجين والحرفيين وتوسيع فرص تسويق منتجاتهم.



وتناول الاجتماع أيضًا آخر المستجدات الخاصة بالتحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة "القرية المنتجة"، والزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل بالمحافظات، إلى جانب متابعة جهود إزالة المعوقات التي تواجه بعض المناطق الصناعية وتحسين المرافق والخدمات الداعمة للاستثمار الصناعي.



من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تنمية محافظات الصعيد تمثل أولوية رئيسية للدولة، في إطار استراتيجية تستهدف دعم الصناعة، وتنمية المهارات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والحرفية، بما يسهم في استغلال الإمكانات الاقتصادية والبشرية التي تمتلكها محافظات الصعيد.



وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية والحرفية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، والعمل على تسريع إجراءات التراخيص وإزالة التحديات، مؤكدًا أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرة "القرية المنتجة" التي تستهدف تحويل القرى ذات الطابع الإنتاجي إلى مراكز صناعية وحرفية قادرة على خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.



وأشار هاشم إلى أن الحرف التراثية واليدوية تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد، لما توفره من فرص عمل مستدامة، خاصة للمرأة والشباب، مؤكدًا أن تطوير مراكز تنمية المهارات الحرفية وربطها بآليات التسويق الحديثة يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.