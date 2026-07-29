ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج مخصبات زراعية مغشوشة بالنوبارية والتحفظ على 21 طن

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة رقابية مكثفة بنطاق مدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط مصنع يدار دون ترخيص لإعادة تدوير مخلفات المصانع وتحويلها إلى مخصبات وأسمدة زراعية مغشوشة، بجانب مصادرة كميات من المبيدات المنتهية الصلاحية والسجائر المهربة.

وجاءت هذه الضربات الرقابية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، بالتنسيق الكامل مع العقيد حسام البدري، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي والمستهلكين من جرائم الغش التجاري.

ونجحت الحملة، التي نفذت تحت إشراف حسني مبارك، مدير إدارة تموين النوبارية، وبقيادة عصام القاضي، رئيس الرقابة التموينية، وعضوية مفتشي الإدارة عبد السلام حامد وأحمد عبد الكريم، في مداهمة هنجر غير مرخص مخصص لتصنيع وتعبئة مواد تستخدم في تسميد النباتات من مخلفات المصانع، وإنتاج مخصبات زراعية نهائية غير مسجلة بوزارة الزراعة وتحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة.

وقامت القوة التحفظية بضبط خط الإنتاج والمعدات والعبوات الفارغة المستخدمة في التصنيع، إلى جانب التحفظ على عشرة أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، وستمائة شكارة من المنتج النهائي بإجمالي أحد عشر طنًا، ليتجاوز مجموع المضبوطات داخل المصنع حاجز الواحد والعشرين طنًا من المواد المخالفة.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة الرقابية من ضبط 75 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية المعروضة للبيع داخل أحد محال بيع المستلزمات الزراعية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة والنباتات، بالإضافة إلى ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر والمهربة لداخل الأسواق المحلية دون فواتير قانونية.

كما حرر مفتشو الإدارة محضرًا لأحد المنافذ التجارية لامتناعه عن الإعلان عن أسعار الزيوت والمواد البترولية للمواطنين، فضلًا عن فحص ثلاث شكاوى تموينية واردة من المواطنين وتنفيذ أربعة قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن مضبوطات في قضايا سابقة.

وعقب انتهاء الحملة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمخالفات المذكورة، وتحرير المحاضر التموينية وضبط وتحريز المواد والمعدات.