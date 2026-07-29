قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
ريال مدريد يتحرك بقوة لحسم صفقة رودري
رئيس مدغشقر: زيارتي لمصر تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين
ضبط 2 طن شاي مجهول المصدر يُعبأ داخل عبوات علامات شهيرة بالجيزة
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي توضح ملابسات حادث الخصوص: لا إصابات بين الركاب
إقبال كثيف على حجز أراضي «مسكن».. آلاف المواطنين يسجلون إلكترونيا
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات
الرئيس السيسي ورئيس مدغشقر يشهدان التوقيع علي 5 مذكرات تفاهم بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج مخصبات زراعية مغشوشة بالنوبارية والتحفظ على 21 طن

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا
نتيجة الثانوية العامة 2026

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة رقابية مكثفة بنطاق مدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط مصنع يدار دون ترخيص لإعادة تدوير مخلفات المصانع وتحويلها إلى مخصبات وأسمدة زراعية مغشوشة، بجانب مصادرة كميات من المبيدات المنتهية الصلاحية والسجائر المهربة. 

وجاءت هذه الضربات الرقابية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، بالتنسيق الكامل مع العقيد حسام البدري، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وحماية القطاع الزراعي والمستهلكين من جرائم الغش التجاري.

ونجحت الحملة، التي نفذت تحت إشراف حسني مبارك، مدير إدارة تموين النوبارية، وبقيادة عصام القاضي، رئيس الرقابة التموينية، وعضوية مفتشي الإدارة عبد السلام حامد وأحمد عبد الكريم، في مداهمة هنجر غير مرخص مخصص لتصنيع وتعبئة مواد تستخدم في تسميد النباتات من مخلفات المصانع، وإنتاج مخصبات زراعية نهائية غير مسجلة بوزارة الزراعة وتحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة.

وقامت القوة التحفظية بضبط خط الإنتاج والمعدات والعبوات الفارغة المستخدمة في التصنيع، إلى جانب التحفظ على عشرة أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر، وستمائة شكارة من المنتج النهائي بإجمالي أحد عشر طنًا، ليتجاوز مجموع المضبوطات داخل المصنع حاجز الواحد والعشرين طنًا من المواد المخالفة.

وفي سياق متصل، تمكنت الحملة الرقابية من ضبط 75 عبوة من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية المعروضة للبيع داخل أحد محال بيع المستلزمات الزراعية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الثروة والنباتات، بالإضافة إلى ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر والمهربة لداخل الأسواق المحلية دون فواتير قانونية.

كما حرر مفتشو الإدارة محضرًا لأحد المنافذ التجارية لامتناعه عن الإعلان عن أسعار الزيوت والمواد البترولية للمواطنين، فضلًا عن فحص ثلاث شكاوى تموينية واردة من المواطنين وتنفيذ أربعة قرارات صادرة من النيابة العامة بشأن مضبوطات في قضايا سابقة. 

وعقب انتهاء الحملة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمخالفات المذكورة، وتحرير المحاضر التموينية وضبط وتحريز المواد والمعدات.

البحيرة تموين البحيرة حملات تمونية تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

إمام عاشور

بالأسماء | قائمة الراحلين عن الأهلي .. ومصير إمام عاشور النهائي

نتيجة الثانوية العامة

عقوبات تصل إلى 5 ملايين جنيه.. ماذا ينتظر ناشرو نتائج طلاب الثانوية العامة دون إذن؟

ترشيحاتنا

وزير المالية

وزير المالية يشهد تجربة مصرية ملهمة لريادة الأعمال بالعاشر من رمضان

جانب من الحدث

جهاز أكتوبر الجديدة يُسلّم أرض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بغرب المطار

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابةالمالية: "الشورت سيلينج" سيعزز جاذبية البورصة المصرية

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد