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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الشفافية الحكومية في حادث دمياط أسقطت رهانات مروجي الأكاذيب

محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن أن حادث دمياط قدم نموذجًا عمليًا لكيفية إدارة الدولة المصرية للأزمات، بعدما بادرت الحكومة بإطلاع المواطنين على تفاصيل الواقعة بكل وضوح، بما يعكس احترامها للرأي العام وثقتها في وعي الشعب المصري موضحاً أن الشفافية لم تعد مجرد شعار، وإنما أصبحت سياسة دولة، وهو ما ظهر جليًا في سرعة إصدار البيانات الرسمية، الأمر الذي حال دون انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات التي تسعى بعض الجهات إلى ترويجها كلما واجهت الدولة موقفًا طارئًا.

وأضاف " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن القيادة السياسية أرست على مدار السنوات الماضية مبدأ المصارحة مع المواطنين، وهو ما عزز حالة الثقة المتبادلة بين الدولة والشعب، وجعل المصريين أكثر قدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات مشيراً إلى أن مصر تواجه تحديات متشابكة في محيط إقليمي شديد الاضطراب، الأمر الذي يفرض على الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن أي محاولات للمزايدة أو التشكيك لن تنال من تماسك المصريين.

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن الدولة المصرية تمتلك من القوة والخبرة ما يؤهلها لحماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها، وأنها تتعامل مع القضايا المختلفة بحكمة ومسؤولية، دون تفريط في حقوقها أو تهاون في حماية مصالحها.

المعلومات الرسمية سلاحًا فعالًا في مواجهة حملات التشويه

كما وجه الشكر للحكومة على سرعة التحرك، مؤكدًا أن إتاحة المعلومات الرسمية في الوقت المناسب أصبحت سلاحًا فعالًا في مواجهة حملات التشويه والتضليل.

محمد المنزلاوى الشيوخ حادث دمياط دمياط مجلس الشيوخ

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