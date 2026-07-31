رئيس كوريا الجنوبية يؤكد ضرورة إيجاد الفرص لتحقيق ازدهار مشترك بين سول وسانتياجو

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج أن بلاده وجمهورية تشيلي يمكنهما العثور على فرص لتحقيق ازدهار مشترك من خلال العمل معا للتغلب على التحديات الناشئة من التغيير السريع الذي يشهده النظام الاقتصادي العالمي.

جاءت هذه التصريحات خلال مائدة مستديرة جمعت رجال أعمال كوريين وتشيليين بالرئيس لي الذي يزور دولة تشيلي في إطار جولة خارجية لأمريكا الجنوبية.

وقال لي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ - إن تشيلي هي أول دولة تبرم اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، وتعد بوابة رئيسية لربط منطقة آسيا-المحيط الهادئ بأمريكا اللاتينية.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي ضرورة المضي قدما في المحادثات الرامية إلى تحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع تشيلي التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، وتعهد بتوفير كل أشكال الدعم للشركات من الجانبين لكي تتمكن من قيادة الأسواق.

وأشار لي إلى أنه في ضوء وفرة الاحتياطات التي تتمتع بها تشيلي من الليثيوم والنحاس، والقدرة التنافسية التي تمتاز بها كوريا الجنوبية في مجالات البطاريات والسيارات والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، فإنه يتوقع أن يرى تعاونا بين الجانبين في صناعات الدفاع والتصنيع المتطور وسلاسل إمداد المعادن الحيوية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الشئون الخارجية التشيلي باتريسيو توريس، أهمية توسيع نطاق التعاون مع الدول التي لديها استقرار مؤسسي ومعايير واضحة وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة، مضيفا أن سول وسانتياجو يتعاونان عن كثب في هذا الشأن.