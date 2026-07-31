الأرصاد اليابانية تحذر من ضربات الشمس في 30 محافظة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار الارتفاع الكبير في درجات الحرارة اليوم الجمعة في العديد من المناطق الواقعة شرق وغرب البلاد.

وأفادت الهيئة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نحو 39 درجة مئوية في بعض المناطق بالبلاد، و36 درجة مئوية في وسط العاصمة "طوكيو".

كما حذرت هيئة الأرصاد من ضربات الشمس في 30 محافظة من أصل 47 في البلاد، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة "كانتو" في الشرق إلى منطقة "كيوشو" في الجنوب الغربي.. ونصحت المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.