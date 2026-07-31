إعلان إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية الملاحة الدولية

أعلن في العاصمة السعودية الرياض، /الخميس/، إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، ليشكل إطارا للتعاون الدفاعي البحري يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة.

وأصدرت الدول المؤسسة للتحالف بيانًا مشتركا أكدت فيه التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دوليًا.

وأوضح البيان أن الدول المؤسسة تدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأكدت الدول المؤسسة قناعتها بأن الأمن البحري مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي.

وأشار البيان إلى اتفاق الدول المؤسسة على إعلان إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بوصفه إطارا للتعاون الدفاعي البحري، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

وأضاف أن الدول المشاركة ستواصل استكمال إجراءاتها الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف، وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة في كل دولة.

كما اتفقت الدول المؤسسة على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، وتبادل المعلومات والاستخبارات، والتخطيط العملياتي، والتمارين المشتركة، والدروس المستفادة، والتدريب، وبناء القدرات، وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة وفقا لأحكام الميثاق.

وأكد البيان أن المشاركة في أنشطة وعمليات التحالف تظل قرارا سياديا لكل دولة، ووفقا لأنظمتها وإجراءاتها الوطنية، مشددا على أن التحالف ذو طبيعة دفاعية خالصة، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، ويمارس جميع أنشطته في إطار الالتزام الكامل بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحماية حرية الملاحة.

ودعت الدول المؤسسة جميع الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إلى ميثاقه وفقا لأحكامه، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيز الأمن البحري الجماعي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح البيان أن المملكة العربية السعودية ستكون دولة المقر الرئيسي الدائم للتحالف، على أن يتم إنشاء القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، والأمانة العامة بالمملكة، بوصفها الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف.

واختتم البيان بالتأكيد أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن البحري في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وترسيخ التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء، ودعم الاستقرار والازدهار، بما يسهم في التكامل مع الجهود الدولية لحماية السلم والأمن الدوليين وفقا لأحكام القانون الدولي.