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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلة غنائية لـ نيفين علوبة وأصدقاؤها في صيف الأوبرا 2026 على المكشوف

نيفين علوبة
نيفين علوبة
أحمد البهى

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال شهرى يوليو وأغسطس، ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه حيث تلتقى السوبرانو نيفين علوبة وأصدقاؤها بالجمهور فى الثامنة والنصف مساء الأربعاء 5 أغسطس على المسرح المكشوف.

تفاصيل الحفل: 

يتضمن البرنامج مختارات متنوعة من الأعمال الغنائية والموسيقية العالمية الشهيرة التى حققت نجاحا جماهيريا ضخما على المستوى المحلى والدولى .

ويأتى الحفل ضمن فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2026 الذى يواصل تقديم برنامج فنى متنوع يضم نخبة من نجوم الموسيقى والغناء تأكيدا لدور دار الأوبرا المصرية الهادف لنشر الفنون الجادة والارتقاء بالذوق العام وإثراء المشهد الثقافى والفنى بما يسهم فى تعزيز الوعى المجتمعى وترسيخ قيم الإبداع.
 

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير الثقافة نيفين علوبة

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