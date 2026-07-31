قررت جهات التحقيق المختصة حبس مالك مصحة و4 آخرين التسبب في وفاة مريض، وأكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "متوفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة" - مقيم بدائرة القسم).

بالفحص وسؤال أهلية المتوفى (شقيقته ووالدته) قررتا بقيامهما بإيداع المذكور "من متعاطى المواد المخدرة" بتاريخ 24 / الجارى بإحدى المصحات غير المرخصة لعلاج الإدمان "كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم" ، وأضافت شقيقته بقيام أحد الأشخاص بالتواصل هاتفياً معها وإبلاغها بتعرض شقيقها لحالة إعياء وعقب ذلك قام بإحضاره لمحل إقامتهما وتوجها به للمسشفى إلا أنه توفى.

أمكن تحديد وضبط مالك المصحة ومرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) ، وبحوزتهم سيارة "فان" المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام إثنين منهم بالتعدى على المذكور بالضرب وتكبيله وقيام أحدهما بضربه بإستخدام عصا خشبية فى محاولة للسيطرة عليه أثناء محاولته الهروب من المصحة مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، وأقر الأخران بقيامهما بإصطحابه ونقله لمحل سكنه بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.