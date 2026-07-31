حقوق العاصمة تعزز التعاون مع قضايا الدولة وتتيح لأوائل الطلاب برنامجًا تدريبيًا

في إطار تعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي وحرص كلية الحقوق جامعة العاصمة على توثيق جسور التواصل مع المؤسسات القضائية الوطنية، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، قامت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة العاصمة بزيارة إلى هيئة قضايا الدولة، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية والقانونية الوطنية، والاستفادة من خبراتها في دعم العملية التعليمية والتدريبية وتأهيل الطلاب لمتطلبات الواقع العملي، حيث تم الاتفاق على تنظيم دورة تدريبية متخصصة لأوائل طلاب كلية الحقوق بجامعة العاصمة، تتناول أحدث الموضوعات القانونية المرتبطة بالتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار، على أن يحصل الطلاب المشاركون على شهادات إتمام الدورة التدريبية، وقد شهد البرنامج التدريبي تسليم شهادات الدفعة الحالية من الطلاب المشاركين، تقديرًا لمشاركتهم واستفادتهم من البرنامج التدريبي، على أن يستمر تنفيذ البرنامج في صورة دورات تدريبية متخصصة.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، باعتباره أحد الركائز الأساسية في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات المهنية التي تمكنهم من المنافسة والتميز في سوق العمل، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق تمثل أحد النماذج المهمة في هذا الإطار من خلال حرصها المستمر على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القضائية والقانونية العريقة، كما ترمن جامعة العاصمة بأهمية الانفتاح على المؤسسات الوطنية والاستفادة من خبراتها المتخصصة في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أن الجامعة تدعم كافة المبادرات والبرامج التي تتيح للطلاب فرصًا حقيقية للتدريب والتطبيق والتعرف عن قرب على طبيعة العمل القانوني والقضائي، بما يسهم في إعداد أجيال من القانونيين القادرين على الإسهام بفاعلية في خدمة منظومة العدالة ودولة القانون.

وتعكس هذه الزيارة رؤية كلية الحقوق بجامعة العاصمة في ترسيخ التواصل مع الجهات القضائية بما يسهم في إعداد وتأهيل طلاب الحقوق وفق متطلبات الواقع العملي، من خلال الانفتاح على المؤسسات القانونية والقضائية العريقة والاستفادة من خبراتها في دعم العملية التعليمية وصقل المهارات المهنية للطلاب.



وأكدت الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق بجامعة العاصمة خلال اللقاء اعتزازها بالعلاقات الممتدة التي تجمع كلية الحقوق بجامعة العاصمة وهيئة قضايا الدولة، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون بما يخدم رسالة الكلية في تخريج كوادر قانونية تمتلك التأهيل العلمي والخبرة العملية، وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة منظومة العدالة.



وثمّن المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة هذه الزيارة الكريمة، مشيدًا بالدور الأكاديمي الذي تضطلع به كلية الحقوق في إعداد أجيال من القانونيين، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية في دعم البحث العلمي والتدريب العملي وتأهيل الكفاءات القانونية.



وفي السياق ذاته، أشاد المستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بأهمية تعزيز التعاون بين كلية الحقوق بجامعة العاصمة وهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا أن التدريب العملي يمثل أحد الركائز الأساسية لإعداد الكوادر القانونية وتأهيلها لمواكبة متطلبات العمل القضائي، وأن مركز التدريب يرحب بكافة أوجه التعاون التي تسهم في صقل مهارات الطلاب وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق.



وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تنظيم برنامج تدريبي متخصص لأوائل طلاب كلية الحقوق بجامعة العاصمة بالشعبة العامة، وبرنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج اللغة الفرنسية، إلى جانب أوائل طلاب كلية الحقوق بالجامعة الأهلية، بمقر هيئة قضايا الدولة، يتناول أحدث الموضوعات القانونية المرتبطة بالتحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار، وذلك من خلال عدد من الجلسات العلمية التي يقدمها نخبة من مستشاري الهيئة.

ويشمل البرنامج التعريف بالإطار القانوني للتحكيم الدولي، ودور هيئة قضايا الدولة في تمثيل الدولة المصرية أمام جهات التحكيم الدولية، ومنازعات الاستثمار الدولي، والتحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، إلى جانب تنمية المهارات العملية في إعداد وإدارة ملفات الدفاع عن الدولة أمام الهيئات الدولية، بما يسهم في إثراء الجانب التطبيقي لدى الطلاب وتعزيز قدراتهم المهنية في المجالات القانونية المتخصصة.

وشهدت الزيارة أيضًا حضور كل من الدكتور عمرو عثمان مدير وحدة المحكمة الصورية بكلية الحقوق والدكتور ممدوح جميل مدير وحدة نماذج المحاكاة بالكلية ، وذلك في إطار دعم الكلية للأنشطة التدريبية والتطبيقية، وحرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

واختُتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية في مشهد يجسد عمق التعاون بين الكلية وهيئة قضايا الدولة، ويؤكد أن ربط الدراسة النظرية بالواقع القضائي يمثل أحد أهم ركائز بناء جيل قانوني قادر على مواكبة متطلبات الممارسة المهنية وخدمة دولة القانون.

وتأتي هذه الزيارة والاتفاق على تنظيم البرنامج التدريبي المتخصص في إطار توجه جامعة العاصمة نحو توسيع قاعدة الشراكات والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية، بما يعزز فرص التدريب والتأهيل أمام الطلاب، ويدعم جهود الجامعة في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة المتخصصة والمهارات التطبيقية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل وتطورات الممارسة القانونية والقضائية.