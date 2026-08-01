أحمد الربع: بلاغات ضد الصفحات التي نشرت واقعة التشهير والتعليقات المسيئة

كشف أحمد الربع صاحب محل شهير بالشرقية، عن الإجراءات القانونية التي اتخذها عقب انتشار واقعة الهجوم على العاملين لديه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن إدارة المحل لم تكتفِ بالرد على الواقعة، وإنما توجهت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية.

وقال: «عملنا طبعًا، روحنا لكل الجهات المعنية وأخدنا الإجراءات القانونية ضده وضد كل الصفحات اللي شيرت الخبر وبعض التعليقات المسيئة كمان».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ سبب اللجوء إلى القانون يعود إلى حجم الضرر الذي تعرض له العاملون في المحل، مؤكدًا أنه لا يجوز لشخص أن يستخدم الهاتف أو مواقع التواصل لتهديد الآخرين أو الإساءة إليهم.

وأشار، إلى أن الموظفين الذين تعرضوا للتشهير ليسوا أشخاصًا عابرين، وإنما يعملون معه منذ سنوات طويلة، وقال: «الجماعة الموظفين اللي معايا زمايلنا وهم ناس معايا من فوق الـ10 - 12 سنة وبأكتر من الأهل».

وشدد الربع على ثقته الكاملة في هؤلاء العاملين، واصفًا إياهم بأنهم أشخاص «يُتمنوا بالدهب»، مؤكدًا أن ما نشر ضدهم ألحق ضررًا كبيرًا بسمعتهم وصورتهم أمام الناس.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على نشر مقاطع أو منشورات، وإنما وصل إلى نشر صور قال إنها مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا: «هو شوّه سمعتهم وشوّه صورتهم وابتدى ينزل صور ليهم متفبركة بالـAI والكلام ده».

ولفت إلى أن تلك الصور والمحتويات انتشرت على صفحات بلبيس، ثم تجاوز انتشارها نطاق المدينة ووصل إلى مناطق أخرى، وهو ما ضاعف حجم الضرر الواقع على الموظفين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما جرى يمثل، من وجهة نظره، «تصرف غير أخلاقي بالمرة»، مشددًا على أن التعامل القانوني مع هذه الوقائع جاء لحماية العاملين والحفاظ على سمعتهم بعد تعرضهم للتشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.