الوادي الجديد تنفذ برنامج صعيد مصر الأخضر لتأهيل الشباب لريادة الأعمال

شهدت محافظة الوادي الجديد، تنفيذ فعاليات برنامج «صعيد مصر الأخضر 2030»، الذي تنظمه هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع نادي روتاري كايرو إنتربرينورز ضمن مبادرة «روتاري.. ابدأ مشروعك»، وبالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار جهود المحافظة لتأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر.



مشاركة 50 شابًا وفتاة

وأُقيم البرنامج تحت إشراف إدارة تمكين النشء بمديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد واتحاد شباب الوادي الجديد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في البرامج التدريبية التي تستهدف الاستثمار في العنصر البشري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واستمرت الفعاليات على مدار يومين بمشاركة 50 شابًا وفتاة، وتضمنت ورشًا تدريبية متخصصة بعنوان «ولّد فكرة مشروعك» و«فكرة مشروعك»، ركزت على تنمية مهارات التفكير الريادي، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، إلى جانب التدريب على إعداد نموذج العمل، والتخطيط للمشروعات، والتعريف بمبادئ الاقتصاد الأخضر ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد منظمو البرنامج أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود دعم وتمكين شباب صعيد مصر، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لإطلاق مشروعات مبتكرة تسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتعزز التنمية الاقتصادية والبيئية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة، قائم على الابتكار وريادة الأعمال.