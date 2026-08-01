محافظ الغربية يستقبل مدير إدارة المرور الجديد.. ويؤكد أهمية تطوير الأداء المروري

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، العميد هاني محمد عزيز، مدير إدارة المرور الجديد بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، مؤكدًا على تقديم المحافظة كافة أوجه الدعم لإدارة مرور الغربية، ومواصلة العمل على تطوير منظومة المرور والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات والمتابعة الميدانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يسهم في تحقيق الانضباط والسيولة المرورية بمختلف الشوارع والميادين، جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وتناول اللقاء عددا من الملفات التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها تنظيم حركة مركبات التوك توك والالتزام بخطوط السير المعتمدة، ومواجهة ظاهرة تقسيم خطوط السير ، إلى جانب تنظيم المواقف والحد من الانتظار العشوائي والتكدسات، بما يسهم في انتظام حركة المواصلات وتيسير تنقل المواطنين.