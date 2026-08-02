بتاخد مكملات الحديد؟.. 7 أسباب قد تمنع جسمك من الاستفادة منها وكيف تتجنبها

تُعد مكملات الحديد من أكثر العلاجات استخدامًا لعلاج نقص الحديد والوقاية من الأنيميا، إلا أن تناولها وحده لا يضمن ارتفاع مستويات الحديد في الجسم، إذ توجد عوامل صحية وعادات يومية قد تقلل امتصاصه وتحد من فعاليته، وفقًا لموقع Verywell Health.

1- فقدان الدم المستمر

يُعد النزيف المزمن من أبرز أسباب استمرار نقص الحديد، حتى مع الانتظام في تناول المكملات. ويشمل ذلك غزارة الدورة الشهرية لدى النساء، أو نزيف الجهاز الهضمي الناتج عن قرحة المعدة أو سلائل القولون أو سرطان القولون والمستقيم.

كما قد يؤدي الاستخدام المتكرر لبعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، إلى زيادة خطر نزيف الجهاز الهضمي، وبالتالي استنزاف مخزون الحديد.

2- اضطرابات الجهاز الهضمي

قد يكون ضعف امتصاص الحديد ناتجًا عن الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمي التي تؤثر في الأمعاء الدقيقة، وهي المكان الرئيسي لامتصاص الحديد.

ومن أبرز هذه الحالات:

الداء البطني (السيلياك).

مرض التهاب الأمعاء.

متلازمة زولينجر إليسون.

وتؤثر هذه الأمراض في بطانة الأمعاء أو الإنزيمات والبكتيريا المسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية.

3- الخضوع لجراحة السمنة

قد تقل كفاءة امتصاص الحديد بعد بعض عمليات السمنة، خاصة تلك التي تتضمن تجاوز جزء من الأمعاء الدقيقة، وبالأخص الاثني عشر، وهو المسؤول عن امتصاص نسبة كبيرة من الحديد، ما يزيد احتمالية الإصابة بنقصه.

4- اضطراب الهرمونات المنظمة للحديد

يلعب هرمون الهيبسيدين، الذي ينتجه الكبد، دورًا أساسيًا في تنظيم امتصاص الحديد وتخزينه داخل الجسم.

وقد ترتفع مستوياته أثناء العدوى أو الالتهابات المزمنة، وهو ما يحد من امتصاص الحديد ويؤثر في الاستفادة من المكملات الغذائية.

5- تناول المكملات بطريقة خاطئة

بعض الأطعمة والمشروبات قد تقلل امتصاص الحديد، لذلك يُنصح بما يلي:

عدم تناول مكملات الحديد مع الكالسيوم أو منتجات الألبان، وترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بينهما.

تجنب شرب الشاي أو القهوة لمدة ساعة إلى ساعتين بعد تناول مكمل الحديد، لأنها تقلل امتصاصه بشكل ملحوظ.

6- بعض الأدوية قد تقلل امتصاص الحديد

قد تؤثر مثبطات مضخة البروتون، المستخدمة لعلاج حموضة المعدة، في امتصاص الحديد لأنها تقلل من إنتاج حمض المعدة اللازم لامتصاصه.

وللحصول على أفضل استفادة، يُفضل ترك فاصل زمني لا يقل عن ساعتين بين تناول هذه الأدوية ومكملات الحديد.

7- اختيار مكملات منخفضة الجودة

تختلف مكملات الحديد من حيث الجودة والتركيب، وقد لا تلتزم بعض المنتجات بالمعايير المطلوبة، ما يقلل من فعاليتها.

لذلك يُنصح باختيار المكملات من مصادر موثوقة وبعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، لضمان الحصول على الجرعة المناسبة وتحقيق أفضل نتائج.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

قد يسبب نقص الحديد أعراضًا مثل:

الإرهاق الشديد.

الشعور بالضعف.

الصداع.

ضعف التركيز.

تململ الساقين.

العصبية أو التهيج.

وتشير التوصيات إلى أن مستويات الحديد تبدأ في التحسن لدى معظم الأشخاص بعد نحو شهرين من العلاج، إلا أن الاستمرار في تناول المكملات لمدة تتراوح بين 6 و12 شهرًا يساعد على إعادة بناء مخزون الحديد في الجسم.

أما إذا استمرت الأعراض أو لم تتحسن مستويات الحديد رغم الانتظام في تناول المكملات لمدة 4 إلى 6 أشهر، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، والكشف عن أي سبب صحي يمنع امتصاص الحديد أو يتطلب تعديل الخطة العلاجية.