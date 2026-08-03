غلق الماء أثناء غسل شعرك؟.. دراسة تكشف فوائد هذه العادة البسيطة

قد يبدو ترك المياه تتدفق أثناء غسل الشعر أمرًا عاديًا، لكن باحثين يرون أن هذه العادة تستهلك كميات كبيرة من المياه دون داعٍ، لذلك، يدعو خبراء البيئة إلى إيقاف تدفق الماء لبضع لحظات أثناء وضع الشامبو، باعتبارها خطوة بسيطة يمكن أن تسهم في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة Daily Mail، يحذر الخبراء من أن إنجلترا قد تواجه بحلول عام 2055 عجزًا مائيًا يصل إلى 5 مليارات لتر يوميًا، ما يستدعي تبني عادات أكثر استدامة في الحياة اليومية.

تغيير السلوك قد يكون أكثر تأثيرًا

أوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة الإدارة البيئية، أن تقليل استهلاك المياه لا يعتمد فقط على استخدام أدوات موفرة، مثل رؤوس الدش الحديثة، بل يرتبط أيضًا بالعادات اليومية أثناء الاستحمام.

وقال الدكتور بابلو بيريرا-دويل، الباحث المشارك من جامعة ساري، إن كمية المياه التي يستهلكها الشخص تتحدد بدرجة كبيرة من خلال طريقة استحمامه، وليس بعوامل مثل العمر أو مكان الإقامة.

الاستحمام يستهلك نحو نصف المياه المنزلية

لفت الباحثون إلى أن استمرار تدفق المياه أثناء وضع الشامبو أو تكرار غسل الشعر أكثر من مرة يزيد مدة الاستحمام، وبالتالي يرفع كمية المياه المستخدمة.

وأشاروا إلى أن الاستحمام يمثل ما يقرب من 45% من إجمالي استهلاك المياه داخل المنازل، وهو ما يجعله أحد أهم المجالات التي يمكن من خلالها ترشيد الاستهلاك.

كيف توصل الباحثون إلى هذه النتائج؟

شملت الدراسة 319 أسرة في ألمانيا، حيث استخدم الباحثون أجهزة استشعار ذكية داخل الحمامات لمراقبة سلوكيات الاستحمام، مثل مدة تشغيل المياه، وعدد مرات إيقافها، ومدة كل استحمام.

وخلال 40 يومًا، جرى تسجيل 8550 عملية استحمام، إلى جانب جمع استبيانات من المشاركين لفهم العادات المرتبطة بغسل الشعر واستهلاك المياه.

ماذا أظهرت الدراسة؟

بلغ متوسط مدة الاستحمام لدى المشاركين 4 دقائق و48 ثانية، فيما التزم معظمهم بعدم تجاوز خمس دقائق.

لكن الدراسة كشفت أيضًا أن واحدة من كل سبع مرات استحمام استمرت لأكثر من ثماني دقائق، وهو ما أدى إلى استهلاك كميات أكبر من المياه.

كما تبين أن أكثر من نصف المشاركين لم يغلقوا الماء أثناء غسل الشعر بالشامبو، وهو ما اعتبره الباحثون سلوكًا يمكن تغييره بسهولة لتحقيق وفر ملحوظ في استهلاك المياه.

وأكد الباحثون أن إيقاف المياه أثناء وضع الشامبو أو الصابون لا يستغرق سوى ثوانٍ، لكنه قد يحدث فرقًا كبيرًا عند تطبيقه بشكل يومي، خاصة إذا أصبح عادة يتبعها عدد كبير من الأشخاص.