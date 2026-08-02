رئيس مركز الثقافة السنية يهنئ الدكتور محمود صديق برئاسة جامعة الأزهر

بعث فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الفيضي، رئيس جامعة مركز الثقافة السنية بولاية كيرلا في الهند، برقية تهنئة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمود صديق حسن؛ بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب بتكليفه رئيسًا لـ جامعة الأزهر.

وأعرب فضيلته، باسمه ونيابة عن أسرة جامعة مركز الثقافة السنية وجميع الأكاديميين والباحثين فيها، عن خالص التهاني وأطيب التبريكات، متمنيًا لرئيس جامعة الأزهر الجديد التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلة مسيرة الجامعة العلمية والريادية في خدمة الإسلام والإنسانية.

وأكد الشيخ الفيضي أن هذا التكليف يجسد الثقة الكبيرة التي حظي بها الأستاذ الدكتور محمود صديق حسن، لما يتمتع به من كفاءة علمية رفيعة وخبرة إدارية متميزة، تؤهله لقيادة إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي، والتي ظلت على مدى قرون منارةً للعلم والاعتدال ونشر الوسطية.

كما دعا الله تعالى أن يوفقه في أداء رسالته العلمية، وأن يبارك جهوده في الارتقاء بجامعة الأزهر، وتعزيز دورها العالمي في إعداد العلماء والباحثين، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الأزهر الشريف مكانته الرائدة، وأن يحقق للجامعة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الجديدة.