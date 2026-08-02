جامعة قناة السويس تعلن نتائج هندسة 2026 وتكشف أسماء أوائل الدفعات

هنأ الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، خريجي كلية الهندسة وأوائل الدفعات، بمناسبة إعلان النتائج، معربًا عن تقديره لما بذلوه من جهد طوال سنوات الدراسة، ومؤكدًا أن خريج كلية الهندسة بجامعة قناة السويس يمتلك من التأهيل العلمي والعملي ما يؤهله للمنافسة في سوق العمل والمشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الخريجين مواصلة التعلم واكتساب المهارات الحديثة، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا الهندسية، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات المهنة، والعمل بروح الفريق، والحرص على الابتكار والإبداع في إيجاد حلول هندسية تسهم في خدمة المجتمع ودعم جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نتائج هذا العام تعكس مستوى الأداء الأكاديمي لطلاب الكلية، مشيرًا إلى أن النسبة العامة للنجاح في لائحة 2021 بلغت 84.5%، بينما بلغت النسبة العامة للنجاح في لائحة 2008 76%.

وأضاف أن قائمة أوائل لائحة 2021 أظهرت تنوعًا في التخصصات، حيث تصدرت أقسام هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة الحاسبات والتحكم، وهندسة تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات، بالإضافة إلى هندسة القوى الميكانيكية، وهو ما يعكس تميز الطلاب في مختلف البرامج والأقسام العلمية بالكلية، فيما ضمت قائمة أوائل لائحة 2008 طلابًا من شعب القوى والآلات الكهربية، والهندسة المدنية (شعبة الهندسة الإنشائية)، والإلكترونيات والاتصالات، والهندسة الميكانيكية (شعبة هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي)، وهندسة القوى الميكانيكية، بما يؤكد تميز مختلف الشعب العلمية بالكلية.

وأعلن الأستاذ الدكتور أسامة نصار، عميد كلية الهندسة، أسماء أوائل لائحة 2021، حيث احتل المركز الأول يوسف تامر رياض قاصد فهمى بقسم هندسة تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات، وجاء في المركز الثاني عمر أحمد إسماعيل محمد جمعة بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات، تلتْه في المركز الثالث علياء محمد سامي مرسي بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات، ثم أحمد إبراهيم بهجت حافظ في المركز الرابع بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، وحلت آية وائل محمد علي سعيد في المركز الخامس بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، وجاءت ندى عمرو فاروق فضل خير الله في المركز السادس بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، بينما احتلت يمنى محمد كمال الدين عبد العظيم المركز السابع بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وجاء أحمد محمد فاروق محمد عفيفي في المركز الثامن بقسم هندسة القوى الميكانيكية، وحل محمود محمد محمد عبد الحميد دعبيه في المركز التاسع بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات، وجاء محمد فريد عبده محمد حماد في المركز العاشر بقسم هندسة الحاسبات والتحكم، فيما احتل يوسف فتحي محمد يوسف محمد الدقاق المركز الحادي عشر بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

كما أعلن الأستاذ الدكتور باسم الهادي السعيد أسماء أوائل لائحة 2008، حيث جاء في المركز الأول نادر جمال أحمد محمد بشعبة القوى والآلات الكهربية، وحل في المركز الثاني أحمد محمد أحمد صالح حسانين الزملوط بشعبة الهندسة المدنية (شعبة الهندسة الإنشائية)، بينما جاء في المركز الثالث السيد سلامة عبد السميع عبد الله بشعبة القوى والآلات الكهربية، واحتلت المركز الرابع إسراء محمد صديق عبد العظيم بشعبة الإلكترونيات والاتصالات، وجاء في المركز الخامس محمد أحمد ناجي محمد بشعبة الهندسة الميكانيكية (شعبة هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي)، ثم محمد عبد الله محمد عبد الله في المركز السادس بشعبة القوى والآلات الكهربية، يليه محمد عبدالله عبدالعزيز السيد في المركز السابع بشعبة القوى والآلات الكهربية، بينما حل بيتر رأفت عطية جريس في المركز الثامن بشعبة هندسة القوى الميكانيكية، وجاء محمد إبراهيم عبده محمد في المركز التاسع بشعبة هندسة القوى الميكانيكية، واختتم قائمة الأوائل منة أحمد أمين عبدالرحيم بحصولها على المركز العاشر بشعبة القوى والآلات الكهربية.

واختتمت كلية الهندسة تهنئتها لجميع الخريجين والأوائل، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية، وأن يكونوا خير سفراء لجامعة قناة السويس في مختلف مواقع العمل والإنتاج داخل مصر وخارجها.