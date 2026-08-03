عضو بالشيوخ: تأسيس الاتحاد العربي للطاقة والمعادن خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل

شارك النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام للاتحاد العربي للطاقة والمعادن، في أعمال المؤتمر التأسيسي والجمعية العمومية الأولى للاتحاد العربي للطاقة والمعادن، التي استضافتها العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة واسعة من الوزراء والسفراء والملحقين التجاريين وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن من مختلف الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين ولفيف من الإعلاميين، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون العربي المشترك، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكات العربية في قطاعي الطاقة والمعادن.

وأكد الجندي، خلال كلمته بالمؤتمر، أن انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد يمثل محطة استراتيجية في مسيرة العمل العربي المشترك، ويأتي استجابةً للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاعا الطاقة والمعادن، بما يفرض ضرورة توحيد الرؤى وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

إنشاء منصة عربية قوية تجمع كبرى الشركات والمؤسسات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الاتحاد يستهدف إنشاء منصة عربية قوية تجمع كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعي الطاقة والمعادن، بما يسهم في دعم الاستثمار، وتبادل الخبرات، وإقامة شراكات فاعلة تخدم المصالح العربية المشتركة، مشيراً إلى أن هذين القطاعين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأعرب الجندي عن اعتزازه بالثقة التي أولتها له الجمعية العمومية بانتخابه أميناً عاماً للاتحاد ممثلاً عن جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن هذه المسؤولية تتطلب عملاً جماعياً ورؤية استراتيجية واضحة لتحويل أهداف الاتحاد إلى برامج ومبادرات عملية تحقق قيمة مضافة للدول العربية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتكامل.

وأشار الجندي، إلى أن طموح الاتحاد يتجاوز حدود التنسيق التقليدي، ليكون جسراً حقيقياً يربط بين الفرص الاستثمارية الواعدة والخبرات العربية المتراكمة في مجالي الطاقة والمعادن، مستفيداً مما تمتلكه الدول العربية من إمكانات بشرية واقتصادية وموارد طبيعية تؤهلها لقيادة مشروعات تنموية كبرى.