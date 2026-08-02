غير متوقع.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في الساحل الشمالي يثير الجدل

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

تألقت هيفاء وهبي في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الشفاف المطرز بالكامل.

وحمل فستان هيفاء وهبي توقيع Farda و بلغ سعره ما يقرب من 77 ألف جنيه مصري، وانتلعت حذاء أنيق ذا كعب عالي من براند Aquazzura و بلغ ثمنه 135 ألف جنيه مصري.

تزينت هيفاء وهبي بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، بدت هيفاء وهبي بخصلات شعرها السوداء المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياج ملفت للغاية.