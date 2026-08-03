لمواجهة الحر.. تناول هذا المشروب في الصباح يحميك من الجفاف

مع استمرار موجات الحر الشديدة التي تؤثر على معظم أنحاء العالم، يحذر الأطباء وأخصائيو التغذية من أن الجفاف قد يتفاقم بسرعة إذا فقد الجسم كميات كبيرة من الماء والأملاح خلال فترات الحر الشديد. ويؤكد خبراء الصحة أن الترطيب السليم لا يقتصر على شرب المزيد من الماء فحسب، بل يشمل الحفاظ على توازن السوائل في الجسم طوال اليوم من خلال تناول المشروبات والأطعمة المناسبة.

بحسب خبراء التغذية، فإن اتباع نظام ترطيب ذكي أثناء موجات الحر يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالإجهاد الحراري والتعب والدوخة وتشنجات العضلات والصداع وضربة الشمس المميتة.

الصباح: ابدأ بشرب الماء مبكراً

يقول أخصائيو التغذية إن العديد من الأشخاص يستيقظون وهم يعانون من جفاف طفيف، خاصة خلال فصل الصيف. يمكنك أن تبدأ يومك بـ

مياه نقية

ماء جوز الهند

ماء الليمون

مشروبات خفيفة غنية بالإلكتروليتات

يُعدّ ماء جوز الهند مشروباً شائعاً، خاصةً خلال موجات الحرّ، لاحتوائه على البوتاسيوم والإلكتروليتات التي تُساعد على ترطيب الجسم. مع ذلك، يُنصح بتجنّب الإفراط في تناول المشروبات السكرية صباحاً، لأنها قد تُفاقم الجفاف لاحقاً.

وجبة الإفطار: تشمل الأطعمة الباردة

يُمكن الحصول على الترطيب أيضاً من الطعام. لذا، ينصح خبراء التغذية بإضافة اللبن الرائب ، والبطيخ أو عصيره، والشمام، والخيار، والبرتقال، والتوت. تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الماء والمعادن الأساسية التي تُساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.

يُعدّ اللبن الرائب مفيد بشكل خاص لأنه يوفر البروبيوتيك والترطيب والكالسيوم وتأثيرات التبريد خلال الطقس الحار.

منتصف النهار : التركيز على الإلكتروليتات

عادةً ما تتسبب أشد ساعات اليوم حرارةً في فقدان أكبر قدر من السوائل والأملاح عن طريق التعرّق. ينصح أخصائيو التغذية بتناول اللبن الرائب، ومشروبات الإلكتروليتات المنزلية، وماء الليمون الطازج. قد يحتاج من يعملون في الهواء الطلق أو يمارسون الرياضة في الحر إلى تعويض إضافي للإلكتروليتات لأن التعرّق المفرط قد يُخفض مستويات الصوديوم والبوتاسيوم.

يحذر الأطباء من أن أعراضًا مثل الضعف، والدوخة، وسرعة ضربات القلب، أو البول الداكن قد تشير إلى الجفاف.

بعد الظهر : تجنب المشروبات المجففة للعين

في الأجواء الحارة، يُنصح بالحد من تناول الكافيين والكحول والمشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة المصنعة. فالإفراط في تناول الكافيين أو الكحول قد يزيد من فقدان السوائل ويفاقم خطر الجفاف خلال موجات الحر. وإذا كنت تتناول الشاي أو القهوة، فمن الأفضل موازنة ذلك بشرب كميات إضافية من الماء.

مساءً: تناول السوائل تدريجياً

بعد العودة إلى المنزل، ينصح الأطباء بمواصلة شرب الماء تدريجيًا بدلًا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة. ، تشمل خيارات الترطيب ما يلي:

جوز الهند

الماء المنكه

عصائر الفاكهة

حساء

المشروبات العشبية

ينبغي على الأشخاص الذين يتعافون من التعرض المطول للحرارة إعطاء الأولوية للسوائل التي تحتوي على الإلكتروليتات إلى جانب التغذية الكافية.



قبل النوم: حافظ على ترطيب جسمك طوال الليل

يقول الخبراء إن الجفاف قد يستمر طوال الليل في الطقس الحار، خاصة في الغرف سيئة التهوية. قد يساعد شرب كمية قليلة من الماء قبل النوم في الحفاظ على ترطيب الجسم، لكن الأطباء يحذرون من الإفراط في شرب الماء لأنه قد يُؤثر سلبًا على النوم.

قد يساعد تناول الأطعمة الباردة مثل اللبن الرائب أو الفواكه أثناء العشاء على تنظيم درجة حرارة الجسم.

من يحتاج إلى توخي الحذر الشديد أثناء موجات الحر؟



تواجه بعض الفئات خطراً أكبر بكثير للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة، مثل كبار السن، والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والعاملين في الهواء الطلق، والرياضيين، ومرضى السكري أو أمراض القلب. وينصح الأطباء هؤلاء الأفراد بمراقبة مستوى ترطيب أجسامهم بعناية، حتى قبل الشعور بالعطش.

يُؤدي تغير المناخ إلى زيادة حدة موجات الحر ومدتها في جميع أنحاء العالم. ولذلك، حتى الجفاف الطفيف قد يؤثر على التركيز وضغط الدم ووظائف الكلى والأداء البدني.