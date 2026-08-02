الداخلية تكشف حقيقة امتلاك ضابط لسيارة بها حاجب رؤية ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله ضابط بإدارة المرور ببورسعيد حال توقفه بجوار إحدى السيارات وبها لاصق حاجب للرؤية "فاميه" وإدعاء صاحب الحساب أن السيارة خاصة بالضابط المشار إليه ، وتضرره منه لقيامه بسحب رخصة التسيير الخاصة به والتعدى عليه بالسب وتهديده بمعاودة سحب الرخصة حال مشاهدته مرة أخرى عقب رفضه إعارته سيارته.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (شريك بشركة لخدمات التوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد) وتبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 يوليو المنقضى وحال سير المذكور بسيارته بدائرة قسم شرطة الشرق قام أحد ضباط المرور بإستيقافه لكون سيارته بها لاصق حاجب رؤية فقام بسحب رخصة التسيير وإعطائه إيصال إلكترونى وصرفه عقب ذلك دون تجاوز أو معرفة سابقة بينهما ، وفى وقتٍ لاحق وأثناء إنهائه لإجراءات استلام رخصته من إدارة المرور فوجئ بمطالبته بإجراء فحص فنى للسيارة للتأكد من إزالته الزجاج الحاجب للرؤية (محل المخالفة)، مما أثار حفيظته وإنصرف من الإدارة دون إنهاء الإجراءات، كما تبين من الفحص عدم امتلاك الضابط للسيارة الظاهرة بالمنشور أو أى سيارة أخرى.

وتم ضبط القائم على النشر ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب حيث قام بالحصول على صورة الضابط من أحد البرامج الهاتفية، ونشرها فى محاولة للضغط عليه لإعادة رخصة التسيير الخاصة بسيارته دون إجراء فحص فنى لها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.